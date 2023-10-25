Bu ünlüler adeta ikiz gibi: Birbirlerine tıpatıp benzeyen ünlüler
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İkiz zannedilen o ünlü isimler Hollywood sayesinde bir araya geldi. İşte birbirlerine benzeyen isimler...
İnsanların benzerlikleri ne kadar tartışma konusuna neden olsada ünlü camiasında da ikiz kadar benzer isimler var. Gördüğünüzde karıştırabileceğiniz o ünlü isimlerin listesi haberimizde yer almaktadır.
İKİZ GİBİ BENZEYEN ÜNLÜLER
Keira Knightley ve Natalie Portman
Jeffrey Dean Morgan ve Javier Bardem
Zach Braff ve Dax Shepard
Katy Perry ve Zooey Deschanel
Chelsea Handler ve Elizabeth Banks
Nikolaj Coster-Waldau ve Josh Holloway
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