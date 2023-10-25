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Bu ünlüler adeta ikiz gibi: Birbirlerine tıpatıp benzeyen ünlüler

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Bu ünlüler adeta ikiz gibi: Birbirlerine tıpatıp benzeyen ünlüler
İkiz zannedilen o ünlü isimler Hollywood sayesinde bir araya geldi. İşte birbirlerine benzeyen isimler...

İnsanların benzerlikleri ne kadar tartışma konusuna neden olsada ünlü camiasında da ikiz kadar benzer isimler var. Gördüğünüzde karıştırabileceğiniz o ünlü isimlerin listesi haberimizde yer almaktadır.

İKİZ GİBİ BENZEYEN ÜNLÜLER

Keira Knightley ve Natalie Portman

İkiz ünlüler

Jeffrey Dean Morgan ve Javier Bardem

birbirine benzeyen ünlüler

Zach Braff ve Dax Shepard

benzer ünlüler

Katy Perry ve Zooey Deschanel

katty pare

Chelsea Handler ve Elizabeth Banks

ikiz zannedilen ünlüler

Nikolaj Coster-Waldau ve Josh Holloway

nicola

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