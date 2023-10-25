Bu ünlüler adeta ikiz gibi: Birbirlerine tıpatıp benzeyen ünlüler

İnsanların benzerlikleri ne kadar tartışma konusuna neden olsada ünlü camiasında da ikiz kadar benzer isimler var. Gördüğünüzde karıştırabileceğiniz o ünlü isimlerin listesi haberimizde yer almaktadır.

İKİZ GİBİ BENZEYEN ÜNLÜLER

Keira Knightley ve Natalie Portman





Jeffrey Dean Morgan ve Javier Bardem





Zach Braff ve Dax Shepard





Katy Perry ve Zooey Deschanel





Chelsea Handler ve Elizabeth Banks





Nikolaj Coster-Waldau ve Josh Holloway



