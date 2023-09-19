Burak Deniz'in yeni aşkı ünlü çıktı: Güzel oyuncuyla İtalya tatilinde!

Türk televizyon ve sinemasının sevilen isimlerinden olan Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir, yeni bir aşka yelken açtılar. İkilinin ilişkisi halk arasında büyük ilgi görmekte ve medyanın gündemini meşgul etmektedir.

Burak Deniz, son olarak Hande Erçel ile başrolde yer aldığı "Bambaşka Biri" adlı diziyle ekrana geri döndü. Ancak, oyuncunun özel hayatı da dizi kadar dikkat çekici. Daha önce Didem Soydan ile aşk yaşayan Deniz, şimdi ise Bestemsu Özdemir ile yeni bir ilişkiye adım atmış gibi görünüyor.





İddialara göre, Bestemsu Özdemir, 2022 yılında Serkan Mehmet Durdu ile ilişkiye başlamış ve hatta evlilik teklifi almıştı. Ancak, bu ilişki kısa süre sonra sona erdi ve Özdemir'in gönlü, yakışıklı oyuncu Burak Deniz'e kaydı.

Çift, son olarak İtalya'da romantik bir tatil yaparak aşklarını tazeledi. Tatil fotoğrafları ve görüntüleri, çiftin mutlu bir şekilde vakit geçirdiğini gösteriyor. Ayrıca, Temmuz ayında da Bodrum'da samimi bir şekilde görüntülenmişlerdi.





Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir'in ilişkisi, magazin dünyasının yakından takip ettiği bir konu haline geldi. İkilinin birlikte geçirdikleri zamanları ve ilişkilerini daha da ilerletip ilerletmeyeceklerini görmek için merakla bekleniyor.

Bu aşk haberi, Türkiye'deki magazin gündemini sarsmaya devam ederken, hayranları çiftin mutluluğunu kutluyor ve ilişkilerine dair yeni gelişmeleri heyecanla bekliyor.