Cem Garipoğlu'nun son görüntüsü sızdırıldı! O detay kimsenin gözünden kaçmadı

Sevgilisi Münevver Karabulutu öldüren Cem Garipoğlu’nun şüpheli ölümü hakkında birçok iddia dolaşırken intihar ettiği o geceye dair koğuş görüntüleri ortaya çıktı. Detaylar haberimizde…







CEM GARİPOĞLU'NUN CEZAEVİNDEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki son görüntüleri ortaya çıktı.





10 Ekim 2014'te intihar ettiği iddia edilen Garipoğlu'nun gerçekten ölüp ölmediği konusundaki tartışmalar henüz bitmedi.





Son olarak Garipoğlu'nun ölmeden önce cezaevi güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.





Görüntüye göre Cem Garipoğlu, 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan gece saat 02.03'te koridorda yürüyordu. Daha sonra üçüncü bölmenin kapısını kapattı. Yaklaşık 4 dakika sonra koridordaki bir tabureyi aldı.





Koğuşuna giren Garipoğlu artık görüntüde görünmüyor.





Daha sonra infaz koruma memurlarının saat 08.18 sayım yapmak üzere Cem Garipoğlu koğuşuna geldikleri görülüyor.



