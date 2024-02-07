Cem Karaca filmine eşi İlkim Karaca’dan itiraz! Mahkeme kararıyla yasaklandı!

Cem Karaca filmine mahkeme engeli!

Anadolu rock müziğinin efsanevi sanatçısı Cem Karaca’nın hayat hikayesinin anlatıldığı film, eşi İlkim Karaca’nın itirazı sonucu mahkeme kararıyla yasaklandı. Film, 90 milyonluk dev bir bütçeyle yapılmış ve 26 Ocak’ta sinemalarda gösterime girmişti.

İlkim Karaca: “Filme onay vermedim”

Cem Karaca, 8 Şubat 2004’te hayata gözlerini yumduktan sonra, sanatçının yaşamından ilham alınarak “Cem Karaca’nın Gözyaşları” isimli bir film çekilmişti. Filmin başrol oyuncusu ise İsmail Hacıoğlu olmuştu. Fakat film, Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca’nın izni olmadan yapıldığı gerekçesiyle tepki topladı. İlkim Karaca, filmde Cem Karaca’nın gerçeğe uygun bir şekilde tasvir edilmediğini ve kendisine bilgi verilmediğini ifade etti. Film hakkında yasal işlem başlattı.

3,5 milyonluk teminat ödendi

Mahkeme, İlkim Karaca’nın başvurusunu haklı buldu ve filmin gösteriminin durdurulması için 3,5 milyonluk teminat bedelinin ödenmesine karar verdi. Bu bedelin ödenmesi için son tarih dün akşamdı. Son anda İlkim Karaca, 3,5 milyonluk teminat bedelini ödedi. Böylelikle, iki haftada 180 bin 434 kişinin izlediği Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya yapımı film, mahkeme kararıyla yasaklanmış oldu.