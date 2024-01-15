Cem Yılmaz lüks villasını sattığı iddialarına ateş püskürdü

Cem Yılmaz'ın uzun yıllar yaşadığı İstanbul'un en popüler semtlerinden Levent'te yer alan lüks villasının satışa çıktığı iddia ediliyordu. Bu iddialara Cem Yılmaz’dan tepki gecikmedi. Detaylar haberimizde...







CEM YILMAZ'IN LÜKS VİLLASINI 100 MİLYON LİRAYA SATIŞA ÇIKARDIĞI İDDİA EDİLLİYORDU! ÜNLÜ KOMEDYEN ÇOK KIZDI

Komedyen Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 milyon liraya satışa çıkardığı haberi üzerine isyan etti. Yılmaz, evinin üzerinde drone'un gezindiğini söyledi.

Komedyen Cem Yılmaz'ın Levent'teki villasını 100 milyon liraya satmaya karar verdiği söyleniyor. Lüks villasıyla manşetlere çıkan Cem Yılmaz, iddialara son derece sinirlendi.

Sebebi ise bu haberin yayımlandığı sırada komedyenin özel hayatının ihlal edilmiş olmasıdır. Yılmaz bununla ilgili bir açıklama yaptı: “Bugün tuhaf bir şekilde curcuna yapılan fotoğraf, drone çekimi vs ile haber yapılan 'evini satıyor' haberi artık şakadan çıktı ve maksatlı bir şeye dönüştü'" ifadelerini kullandı.

"GÜLMEDİM KOMİK DEĞİL"

"Çok eğleniyorsunuz belli ama bu haberin amacı tam olarak nedir acaba?" diye soran Yılmaz, "Uydurma olduğu gibi evin üstünde drone ne?!?! O kısmı enteresan…Gülmedim komik değil" tepkisini gösterdi.