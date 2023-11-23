Cezaevindeki Dilan Polat'tan haber var: Çok konuşulan iddiaya yanıt verdi

Kara para aklama suçundan ötürü tutuklanan Polat çifti cezaevine gönderilirken bir süredir baygınlık geçirdiği Dilan Polat hakkında yeni haberler gündeme geldi. Polat'ın arkadaşı Canan Toprak, görüşüne gitmesiyle beraber çıkan hamilelik iddialarının yalan olduğunu duyurdu.

Dilan ve avukat arkadaşımız Gözde ile görüştüğünü belirten Toprak, dünden bu güne kadar içi içine sığmadığını ve huzursuz olduğunu dile getirirken isimlerimiz yazılmadan giremediğimiz için de, arkadaşımızın avukat olması sebebiyle, yasal iznini kullanıp ziyaret edebildiklerini açıkladı. İlk günden bu zamana kadar çocuklarını çok özlediğini belirten Polat için hamile olmadığını belirtti.





Üzgün ve kırgın olduğunu belirtirken hiçbir şey yok gibi davranıyor demek yerine orada öyle zorluklar acılar yaşadığına değinirken güzel haberlere ismini yazdırdığını söyleyerek Allah'ın izniyle bu hafta ziyaret edebileceğinin bilgisini veridi.