Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı bu ifadeleriyle ele verdi

DİLAN POLAT'IN SORGUSU: SUÇ EŞİMDE, BEN SADECE REKLAM YÜZÜYÜM

Dilan Polat, uzun süren ifadesinde duygusal anlar yaşadı. Suçlamaların odağında bulunan Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın şirketin finansal işleriyle yakından ilgilendiğini ve aile gelirini yönettiğini iddia etti. Gözaltına alındıktan sonra polis merkezinde yapılan sorguda ağlayan Dilan Polat, "Paranın işine eşim bakıyordu. Ben sadece bir reklam yüzüydüm, şirketin iç işlerine karışmıyordum" dedi.

Çiftin aylık gelirinin 150 ile 200 bin lira arasında olduğu belirtilirken, Engin Polat'ın suçlamaları reddettiği öğrenildi. Dilan Polat, eşinin şirket hareketlerinden ve muhasebe işlemlerinden sorumlu olduğunu vurgulayarak suçlamaları üzerine atma çabasında olduğu iddialarına karşı çıktı.

Dilan Polat'ın ifadesinin ardından çift, kara para aklama, suç işlemek maksadıyla örgüt kurma, belgede sahtecilik ve vergi kanununa muhalefet suçlarından soruşturulan 24 şüpheliden biri olarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 18 şüpheli, hukuki sürecin başlangıcına adım attı.

"DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT'IN GELİR BEYANI: 150-200 BİN TL"

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerden Dilan Polat ve Engin Polat, emniyette verdikleri ifadelerle gündeme geldi. Soruşturmanın merak edilen detayları arasında, çiftin operasyondan kısa bir süre önce yaptığı adres değişikliği ve aylık gelirleri yer aldı. Elde edilen bilgilere göre, çift, adres değişikliğini "çocuklarımızın okulu için" diyerek savundu. Ayrıca, Dilan Polat ve Engin Polat'ın aylık gelirlerinin 150 ile 200 bin TL arasında olduğunu beyan ettikleri ortaya çıktı.





ENGİN POLAT: "YOLSUZLUK YAPMADIK, BU PARALARI BİRİKTİRDİK"

Engin Polat'ın ifadesinde suçlamaları reddettiği ve şirket faaliyetleriyle ilgili olarak, "Şirket açtım, kapattım, doğru; battı şirketim. Yolsuzluk yapmadık, bu paraları biriktirdik. Çalıştık, emek verdik." dediği belirlendi. Ayrıca, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'ın da suçlamaları kabul etmediği ve her şeyin avukatları Ahmet Gün tarafından ayarlandığını ifade ettiği ortaya çıktı. Ahmet Gün'ün aylık gelirini 300 bin TL olarak beyan ettiği ve şirketlerin sadece avukatlık hizmetini verdiğini söylediği öğrenildi.





DİLAN POLAT'IN DUYGUSAL İFADESİ

Dilan Polat'ın ifadesi boyunca duygusal anlar yaşadığı ve kendisine yöneltilen sorulara, "Şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm." şeklinde cevap verdiği kaydedildi. Ağlayan Dilan Polat, suçlamaların odağında bulunan eşi Engin Polat'ın şirket finanslarını yönettiği iddialarını reddederek, suçlamaların üzerine atma çabası içinde olmadığını savundu.

Dilan Polat'ın ağlayarak verdiği ifadesi, Engin Polat'ın suçlamaları reddetmesi ve Sezgin Polat'ın avukatları Ahmet Gün'ü işaret etmesiyle daha da karmaşık bir hal almıştır. İfadeler arasındaki çelişkiler, mali beyanlardaki farklılıklar ve suçlamaların yöneltildiği şirket finanslarının karmaşıklığı, soruşturmanın detaylarına ışık tutmaktadır. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiyle birlikte, bu hikayede daha pek çok gizem ve çözülmesi gereken detayın olduğu açıkça görülmektedir. Soruşturma sürecindeki gelişmelerle birlikte, kamuoyu bu olayın perde arkasını daha yakından görmeyi umut ediyor.