Dilan Polat eşi Engin Polat'la öpüşmenin yolunu buldu!

Dilan Polat ve Engin Polat'n avukatı Hüseyin Kaya, Fatik Atik'e yaptığı açıklamalar sonrasında ortalık karıştı. Hüseyin Kaya, Dilan Polat'ın kendisinin elini öptüğünü ve Kaya'ya 'Elini silmeden Engin’e git, o da aynı yerden elini öpsün' demesiyle gündeme geldi.





Avukatın açıklamaları sonrasında Polat çiftinin öpüşme yolu gündeme gelirken 2. sayfa programında ele alınan konu üzerinde yorum yapan Emrullah Erdinç, tamamen PR çalışması olması durumu üzerine kamuoyunda algıyı yönetmeye çalışmalar olurken avukatların cezaevinden haber göndermesiyle bilgiler yayınlandı. Suçlarını kimse konuşmasın istiyorlar. Cezaevine girmeden önce nasıl sosyal medyaya aşk yaşıyorlarsa hala bu mesajı vermeye çalıştıklarını belirten Erdinç, sevgi üzerinden gündem oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.