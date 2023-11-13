Dilan Polat'ın ablası cezaevini birbirine kattı! Sıla Doğu o sözü duyunca saldırdı

Sıla Doğu ve Dilan Polat’ın, cezaevinde yaşadığı sorunlar gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Dilan Polat'ın ablası cezaevini birbirine kattı! Sıla Doğu o sözü duyunca saldırdı
Yayın Tarihi:

Kara para aklama iddialarıyla tutuklanan Sıla Doğu ve kardeşi Dilan Polat'ın, cezaevinde sıkıntılı günler yaşadığına dair haberler gündemi meşgul ediyor. Sputnik'te yer alan iddialara göre, Doğu'nun psikiyatri kliniğinde olduğu ve Polat'ın sağlık sorunları yaşadığı belirtiliyor.

Cezaevindeki koşullardan rahatsız olan Doğu ve Polat'ın, 30 kişilik koğuşta kaldığı ve bu durumun özellikle Polat'ı bunalıma sürüklediği iddia ediliyor. Öte yandan, Polat'ın tek kişilik koğuş isteği reddedilmiş ve bu durumun bunalımına sebep olduğu belirtiliyor.

sıla doğu dilan polat cezaevi

İddialara göre, Sıla Doğu'nun bir mahkumun "Sosyetik Hırsızlar" şeklinde hitap etmesine karşılık kavga çıkardığı ifade ediliyor. Bu durum, cezaevindeki gerginliği artıran olaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Dilan Polat'ın sağlık sorunları yaşadığı, konuşmak istemediği ve tek kişilik koğuşa geçme talebinin reddedilmesi üzerine orta kulak iltihabı teşhisi konulduğu belirtiliyor.

Bu iddialar, tutuklu bulunan kardeşlerin cezaevi koşullarından rahatsızlık duyduğunu ve bu durumun psikolojilerini olumsuz etkilediğini gösteriyor. Sıla Doğu ve Dilan Polat'ın, kara para aklama iddialarıyla başlayan hukuki süreçte cezaevi şartlarıyla ilgili yaşadıkları zorluklar gündemdeki yerini koruyor.

Öne Çıkanlar
Uzun ömrün sırrı bu besinlerde! Ev yapımı, sağlıklı ve kilo da aldırmıyor Uzun ömrün sırrı bu besinlerde! Ev yapımı, sağlıklı ve kilo da aldırmıyor
İş Bankası 6 ilde personel alımı yapacak! İki pozisyon için başvurular açıldı İş Bankası 6 ilde personel alımı yapacak! İki pozisyon için başvurular açıldı
A101 ucuza iPhone 15 satıyor! Bayilerden ucuz fiyata yetişen alıyor A101 ucuza iPhone 15 satıyor! Bayilerden ucuz fiyata yetişen alıyor
Çok Okunanlar
Dilan Polat para basmaya devam ediyor! Yokken daha popüler: İlk 10'a girdi Dilan Polat para basmaya devam ediyor! Yokken daha popüler: İlk 10'a girdi Şırdancı Mehmet, şırdanı bu kez damardan aldı! Şırdancı Mehmet, şırdanı bu kez damardan aldı! Ebru Şallı'ya büyük şok: Eşine dolandırıcılıkla suçlanıyor Ebru Şallı'ya büyük şok: Eşine dolandırıcılıkla suçlanıyor Ünlü şarkıcı Derya Bedavacı'ya büyük şok: Sahne aldığı mekan kurşunlandı! Ünlü şarkıcı Derya Bedavacı'ya büyük şok: Sahne aldığı mekan kurşunlandı! Sosyal medya fenomeni bikini bölgesine epilasyon yaptırırken video paylaştı! Sosyal medya fenomeni bikini bölgesine epilasyon yaptırırken video paylaştı!