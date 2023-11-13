Dilan Polat'ın ablası cezaevini birbirine kattı! Sıla Doğu o sözü duyunca saldırdı

Kara para aklama iddialarıyla tutuklanan Sıla Doğu ve kardeşi Dilan Polat'ın, cezaevinde sıkıntılı günler yaşadığına dair haberler gündemi meşgul ediyor. Sputnik'te yer alan iddialara göre, Doğu'nun psikiyatri kliniğinde olduğu ve Polat'ın sağlık sorunları yaşadığı belirtiliyor.

Cezaevindeki koşullardan rahatsız olan Doğu ve Polat'ın, 30 kişilik koğuşta kaldığı ve bu durumun özellikle Polat'ı bunalıma sürüklediği iddia ediliyor. Öte yandan, Polat'ın tek kişilik koğuş isteği reddedilmiş ve bu durumun bunalımına sebep olduğu belirtiliyor.





İddialara göre, Sıla Doğu'nun bir mahkumun "Sosyetik Hırsızlar" şeklinde hitap etmesine karşılık kavga çıkardığı ifade ediliyor. Bu durum, cezaevindeki gerginliği artıran olaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Dilan Polat'ın sağlık sorunları yaşadığı, konuşmak istemediği ve tek kişilik koğuşa geçme talebinin reddedilmesi üzerine orta kulak iltihabı teşhisi konulduğu belirtiliyor.

Bu iddialar, tutuklu bulunan kardeşlerin cezaevi koşullarından rahatsızlık duyduğunu ve bu durumun psikolojilerini olumsuz etkilediğini gösteriyor. Sıla Doğu ve Dilan Polat'ın, kara para aklama iddialarıyla başlayan hukuki süreçte cezaevi şartlarıyla ilgili yaşadıkları zorluklar gündemdeki yerini koruyor.