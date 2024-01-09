Dilan Polat'ın günlerdir nerede olduğu ortaya çıktı

Dilan Polat'ın günlerdir cezaevinde olmadığı öğrenildi! Meğer günlerdir orada yatıyormuş! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DİLAN POLAT'IN NEREDE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Geçtiğimiz aylarda kara para aklama iddialarıyla tutuklanan ve cezaevine gönderilen Dilan Polat'ın cezaevinden çıkarılarak 11 gündür Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yattığı öğrenildi. Polat çiftinin avukatı hasta değil hastanede olduğunu söyledi. Dilan Polat 5 Kasım tarihinden beri tutuklu olarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaydı. Yapılan haberlere göre Polat'ın sağlık şikayetlerinin ilk günden itibaren arttığı, ağlama krizlerinin çoğaldığı,





kollarında eklem ağrıları ve yüzünde uyuşmalar yaşadığı ve savcıya durumun bildirildiği, savcının cezaevi doktoruyla görüştükten sonra 28 Aralık tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdiği öğrenildi. Dilan Polat doktor kontrolü sonrasında hastaneye yatırıldı. Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz müvekkilinin kısa süredir hastanede olduğunu söyledi. Dilan Polat hastanede tutukluların olduğu yerde kalıyor ve bina 7/24 güvenlik kameralarıyla izlenerek güvenlik üst seviyede tutuluyor. Dilan Polat'ın uzun zamandır kullandığı antidepresan ilaçlarının değiştirildiği, ziyaretine ilk çocuklarının geldiği öğrenildi. İlerleyen günlerde doktorların kararı sonrasında Polat hastanede kalmaya devam edecek ya da cezaevine gönderilecek.