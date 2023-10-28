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Dilan Polat lüks arabalarını ilan sitesine koydu!

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Dilan Polat lüks arabalarını ilan sitesine koydu!
Fenomen isim Dilan Polat ve Engin Polat'ın gündemde yer alan kara para aklama suçlarıyla beraber 4 farklı suçtan soruşturma başlatılırken çiftin lüks araçlarının ilan sitesinde yer aldığı bilgisi yayıldı.

Magazin gündeminde yer alan Polat ailesinin son durumu merak konusu olurken vergi kaçırma ve kara para aklama suçlarından ötürü aylardır devam eden durum söz konusudur. Polat Ailesi hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma başlatılırken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Polat çiftiyle beraber ikinci derece yakınlarının mal varlıklarına el konulduğu bilgisi verildi. Soruşturma içeriğinde aynı kişiler hakkında yurt dışı yasağı getirildi.

Dilan Polat ve Engin Polat

Soruşturma tüm hızıyla devam ederken yeni gelişmeler üzerine Polat çiftine ait şirket bünyesinde 22 milyon 372 bin TL'na el konuldu. Bunun üzerine Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks arabaları dikkat çekerken iddialar üzerine 2 hafta önce 2020 model lüks cipleri 8 milyon TL değerinde ilan konuldu. İlan satış bilgileri üzerinde Polat ailesi hakkında herhangi bir bilgi bulunmazken cipin plakasını görenler her şeyi ortaya çıkardı. 

Magazin
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