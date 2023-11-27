Dilan Polat tutuklanınca zil takıp oynamıştı! Apar topar gözaltına alındı

Son günlerin en büyük magazin olayları olan Fenomen dünyasında yaşanan soruşturmalar ve gözaltılar oldu. Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından aynı sonu yaşayan fenomenler artmaya başladı. Bu fenomen kervanına Polat çiftinin kavgalı olduğu Banu Parlak’ta katıldı. Detaylar haberimizde…







DİLAN POLAT İLE GÜNDEME GELMİŞTİ FENOMEN BANU PARLAK GÖZALTINDA

Dilan Polat ve Engin Polat’a yönelik soruşturma sırasında adı ortaya çıkan fenomen Banu Parlak gözaltına alındı. Banu Parlak'ın evinde ruhsatsız silahlar bulundu.

Edinilen son bilgilere göre sosyal medya fenomeni Banu Parlak, sosyal medyada silah paylaşımı yaptığı gerekçesiyle polis tarafından tutuklandı. Parlak'ın evinde yapılan aramada ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Banu Parlak, sosyal medya hesaplarında silah paylaşımı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Parlak'ın Marmara'nın Beylikdüzü ilçesindeki evinde yapılan aramada, ruhsatsız beşinci nesil Glock silahı ve bu silaha takılı 9 adet 9x19 mm mermi ele geçirildi. Banu Parlak tutuklanarak Beylikdüzü Emniyeti'ne götürüldü.