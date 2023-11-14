Dilan Polat ve Engin Polat haftalar sonra görüntülendi: Yeniden tutuklanacaklar

Dilan Polat ve Engin Polat çifti günler sonra ilk kez görüntülendi. Polat çifti için ikinci kez tutuklama kararı verildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

POLATLARLA İLGİLİ İKİNCİ TUTUKLAMA KARARI

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak 1 Ekim tarihinde güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendiğini ve azmettiricilerinin Dilan Polat ve Engin Polat olduğunu dile getirmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat'ı ifadeye çağırdı. Muhabir Şeyma Vural konu ile ilgili şu sözleri söyledi; 'Polat çiftinin yanında Sezgin Polat ifade vermek için adliyeye getirildi. İfadeleri alınıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı kara para aklama, yasa dışı bahis, suç örgütü kurma, üyesi olma suçlarıyla 14 kişi soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bu soruşturma suçlamaların dışında başka bir soruşturma.





1 Ekim tarihinde Bahçeşehir'de Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Konuyla ilgili güvenlik kameraları incelendi. 5 zanlı yakalanmıştı. Gelip ifade verdiler. Zanlılar tetikçi olduklarını itiraf etti. Kurşunlatma olayını 20-30 bin TL tutarlara yaptıklarını söyledi. İtiraflar sonrasında soruşturma boyut değiştirdi ve azmettirici sıfatıyla Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi.' Çiftin ifadeleri alındıktan sonra saldırı azmettirme suçlamasıyla tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk gerçekleşti. İfadeler sonrasında Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat silahlı saldırıya azmettirme suçlamasıyla sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Hakimliğin kararı arasında Dilan Polat uzun süre ağladı ve dizlerinin üstüne çöktü. Adliyeye ifade için getirildikleri sırada görüntüleri de sosyal medyada yayılan Engin Polat'ın suratındaki rahat ifade kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Kullanıcılar yüzündeki gülümsemeyle ilgili binlerce yorum yaparken bu rahatlığın bir sebebi olduğu ile ilgili de birçok yorum yapıldı.