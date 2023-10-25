Dilan Polat ve Engin Polat ortadan kayboldu: Flaş iddialar sosyal medyayı salladı

ENGİN VE DİLAN POLAT ÇİFTİNİN YURTDIŞINA KAÇTIĞI İDDİALARINA JET YALANLAMA: "HAYATIMIZA DEVAM EDİYORUZ!"



Son dönemde gösterişli yaşamlarıyla gündeme gelen Engin ve Dilan Polat çifti, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında ülkeden kaçtıkları iddialarıyla sarsıldı. Ancak çiftin avukatları, bu iddialara hızlı bir şekilde cevap verdi.

Yapılan yazılı açıklamada, Engin ve Dilan Polat çiftinin ülkeden kaçmadığı ve hayatlarına devam ettikleri belirtildi. Ailenin avukatları, çiftin maksatlı olarak linç edildiğini ve haksız yere suçlandığını savundu. Gösterişli hayatları ve sahip oldukları mal varlıkları nedeniyle gündeme gelen çiftin, yaşadıkları bu hukuki sıkıntıların ardından kamuoyundan aldığı ilgiyi yönetmek adına hukuki süreci hızlı bir şekilde sürdürdüğü ifade edildi.

Öte yandan, çiftin avukatları, medya üzerinden yapılan spekülasyonlara karşı dikkatli olunması ve müvekkillerinin masumiyetini koruma çağrısında bulundu. Gelişmeleri yakından takip eden kamuoyu, Engin ve Dilan Polat çiftinin hukuki sürecinde neler yaşanacağını merakla bekliyor.





POLAT AİLESİNİN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA: "SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR"

İstanbul'un tanınmış isimlerinden Engin ve Dilan Polat çifti hakkında gündeme gelen iddialar, ailenin avukatları tarafından yapılan bir açıklama ile yeni bir boyut kazandı. Avukatlar, müvekkillerinin hakkındaki spekülatif haberlere karşı bir açıklama yapma zorunluluğu hissettiklerini belirtti.

Açıklamada, "Uzun süredir kamuoyunu meşgul eden spekülatif haberler nedeniyle işbu açıklamayı yapma zorunluluğu hasıl olmuştur." denildi. İfadenin devamında, müvekkillerinin hakkında asılsız ihbarlar ve iddialar neticesinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve bu soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Gündem yaratmak amacıyla birçok asılsız ve mesnetsiz iddianın kamuoyuna bazı şahıslar tarafından halen servis edildiği, müvekkillerin maksatlı olarak adeta linç edilmesi amaçlanmaktadır." ifadelerine de yer verildi. Türkiye Cumhuriyeti yasal mercilerinin soruşturmayı yürüteceği ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacağı belirtilirken, aynı zamanda müvekkillerin haksız yere suçlandığı ve maksatlı bir linç kampanyasına maruz kaldığı ifade edildi.

Gelişmelerin merakla beklenmeye devam ettiği bu süreçte, Polat ailesi ve avukatları, hukuki mücadelelerini sürdürmeye kararlı olduklarını belirterek kamuoyuna seslendi.





POLAT AİLESİNDEN SERT AÇIKLAMA: "YASAL SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Engin ve Dilan Polat çiftini koruyan avukatları, son günlerde kamuoyunu meşgul eden iddialara karşı sert bir açıklama yaptı. Açıklamada, çiftin kişilik haklarına saldıran ve asılsız bilgileri servis eden kişilere karşı yasal sürecin takip edileceği belirtildi.

Şahıslar ve tüzel kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını ifade eden avukatlar, "Bu süreci kendi lehine kullanarak kamuoyuna asılsız açıklamalar yapan, müvekkillerin kişilik haklarını zedeleyen gerçek dışı bilgileri servis eden şahıslar ve tüzel kişiler hakkında gerekli yasal sürecin takipçisi olacağımızı, bu uğurda her türlü dava ve şikayet hakkımızı saklı tuttuğumuzu bildiririz." ifadelerini kullandı.

Müvekkillerin yasal süreçle ilgili olarak resmi kurumlara talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi ivedilikle teslim ettiği belirtilen açıklamada, çiftin adli makamlara ve Türk Yargısına olan güveni vurgulandı. Yasal sürecin sonuçlanmasını bekledikleri ve bu süreç tamamlanana kadar olağan hayatlarına devam edeceklerini belirten avukatlar, kamuoyundan oluşturulmaya çalışılan karalama kampanyalarına itibar edilmemesini ve yargı mercilerine güvenilmesini rica etti.





POLAT ÇİFTİ VE İLGİLİ ŞİRKETLER HAKKINDA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA: MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

İstanbul'un tanınmış iş dünyası isimlerinden Dilan ve Engin Polat çifti ile bağlantılı şirketlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama, gündemi sarsacak nitelikte. Vergi kaçırma iddiaları ve silahlı saldırılarla ilgili olarak Dilan ve Engin Polat çifti ile bağlantılı şirketlere yönelik başlatılan soruşturma sürecinde, şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın, Dilan Polat'ın internet üzerinden yaptığı satışlardan elde ettiği gelirleri sahte belgelerle düşük gösterdiği iddiaları ve çiftin sahibi olduğu şirketler arasındaki şaibeli ilişkilere odaklandığı ifade edildi. Yapılan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, çiftin sahibi olduğu şirketler arasında naylon fatura keserek vergi matrahını düşürmeye yönelik faaliyetler tespit edilmişti.

Şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulurken, soruşturmanın detaylı bir şekilde sürdüğü ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için gerekli işlemlerin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

MASAK raporunda, Dilan Polat'ın sahibi olduğu 'Rise and Shine Kozmetik' şirketinin sahte belge düzenleyicisi olduğu ve sahte belge düzenleyicisi olan tedarikçi şirketlerden toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek dışı olduğu değerlendirmesine yer verilmişti. Bu gelişmeler, Polat çifti ve şirketlerinin yakın takibe alınmasını ve yargı sürecinde nasıl bir seyir izleyeceğini merakla bekleyen kamuoyunu daha da derinden etkileyecek gibi görünüyor.