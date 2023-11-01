Dilan Polat ve Engin Polat'a şafak baskını: Gözaltına alındılar

Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik uzun süredir devam eden kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla ilgili şafak operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi ve toplamda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detaylarına dair bilgilere ulaşıldı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in paylaştığı bilgilere göre, operasyon gece saat 03:00'te gerçekleşti ve tam 150 polise sarı zarf içerisinde talimatlar verildi. İşte detaylar...





DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT ÇİFTİNE YÖNELİK KARA PARA AKLAMA OPERASYONU

Polat Ailesi uzun süredir MASAK'ın incelemesi altındaydı ve gece yarısı yapılan bu operasyonla gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa gibi birçok ilde eş zamanlı olarak düzenlenmesi dikkat çekiciydi. Gözaltına alınanlar arasında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün gibi isimler bulunuyordu.

Tüm Türkiye'nin uzun süredir merakla beklediği Dilan Polat ve Engin Polat operasyonu, gece yarısı saat 03:00'te gerçekleşen büyük bir operasyonla hayata geçirildi. İddialara göre sarı zarflar içindeki talimatlarla harekete geçen 150 polis, Polat Ailesi ve diğer şüphelileri gözaltına aldı. Bu operasyon, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla gündeme gelen Polat çiftine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

İstanbul merkezli bir operasyon, 43 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonun hedefinde Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile birlikte toplam 14 şüpheli bulunuyordu. Polat Ailesi, uzun süredir kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündemdeydi ve bu operasyon, MASAK'ın incelemesi sonucunda gerçekleştirildi.

Operasyon, İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa gibi birçok ilde aynı anda düzenlendi. Operasyon sırasında yakalanan şüpheliler arasında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün gibi isimler vardı. Gözaltına alınanlar, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirildi ve ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Operasyon sırasında arama ve yakalama çalışmaları devam ederken, detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Gazeteci Emrullah Erdinç, Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yapılan baskının ayrıntılarını paylaştı. Operasyon kararı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından akşam saatlerinde verildi, ancak kararın gizli tutulduğu ve gece saatlerine kadar saklandığı öğrenildiDilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik düzenlenen operasyonda dikkat çeken bir detay yaşandı. Operasyonun planlandığı gibi gerçekleşmesi için 150 polis memuruna sarı zarflar verildi. Bu zarfların içeriği gece saat 03:00'te açılması talimatıyla verildi. Polis ekipleri, belirtilen saatte zarfları açtığında Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yanı sıra yakınlarının ev adreslerini ve mahkeme kararlarını buldular. Bu detay operasyonun ciddiyetini ve hazırlıklı bir şekilde gerçekleştirildiğini gösterdi. Bu şekilde hızlı ve etkili bir operasyonun yapılmasına olanak sağlandı.

Polis, evlere eşzamanlı baskın düzenledi ve Dilan Polat uyurken, Engin Polat ise ayaktayken yakalandı. Şüphelilere gözaltı işlemi yapıldıktan sonra cep telefonlarına el konuldu ve giyinmeleri istendi. Ayrıca, Dilan Polat'a çocuklarıyla vedalaşma fırsatı tanındı, çünkü bir süre onları göremeyeceklerini söyleyen bir kadın polis memuru tarafından uyarıldı.



Operasyonun gürültüsü nedeniyle çocuklardan biri uyandı, diğeri ise uyuyordu. Dilan ve Engin Polat çocuklarına veda ederek evden çıkarıldı. Diğer yakınlarının da gözaltına alındığını Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde gördüler. Bu operasyon, uzun süredir gündemde olan Polat Ailesi hakkındaki iddiaların bir sonucu olarak gerçekleşti ve olayın detayları kamuoyuna yansımaya başladı.