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Dilan Polat'a operasyon hazırlığı: Ünlü gazeteci miktarı açıkladı

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Dilan Polat'a operasyon hazırlığı: Ünlü gazeteci miktarı açıkladı
Fenomen isim Dilan Polat hakkında çarpıcı açıklamalar peş peşe yapılırken yeni iddialar ortaya atıldı. İsmail Saymaz'ın yazısında ise ünlü çifte operasyon yapılacağının altını çizdi.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın hakkında çıkan vergi kaçırma iddiaları yer alırken gazeteci İsmail Saymaz köşe yazısında konuya yer verdi. Son dönemlerde lüks yaşantılarıyla dikkatleri çeken ünlü isimin mal varlığına el konulduğu iddiaları yer aldı.

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Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıların karşısında Dilan Polat ve eşinin şaşalı hayatı üzerinde hedef haline gelindi. Saymaz, Türkiye aylardır, şaibeli bir şekilde ve aniden zenginleşen Polat Ailesi'nin açgözlü ve görgüsüz oluşunu belirtti. Çifte ait 16 şirketin mercek altına alınmasıyla beraber Saymaz, yalnızca bir şirkette 657 milyon TL'lik kaynağın belirsiz olduğu bilgisi verildi. Banu Parlak'a ait güzellik salonunun kurşunlanmasında ise parmakları olduğu düşünülüyor. Polat Ailesine kısa zaman içerisinde operasyon yapılabileceğinin altını çizdi. 

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