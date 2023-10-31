Dilan Polat'ın kardeşi boş durmuyor: Yine şaşırtan bir paylaşım!

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Dilan-Engin Polat çifti son dönemde kara para aklama skandalıyla gündeme geldi. Polis ekipleri on beş işyerinin yanı sıra Dilan Polat ve eşinin cep telefonlarında da arama yaptı.

SILA DOĞU'DAN ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM

Gösterişli yaşam tarzıyla dikkat çeken Dilan Polat ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmanın en şok edici detayı ünlü fenomenin yasa dışı kumar baronlarına para akladığı şüphesiydi. Polat ailesinin ameliyat sonrası dikkat çeken paylaşımının ardından Sıla Doğu'dan da bir paylaşım geldi. Polis, Polat ailesiyle ilgili soruşturmasını vakit kaybetmeden sürdürürken, Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu'nun da iş yerinde de arama yaptı.





Doğu, aramanın olduğu gece boğaza bakan evinin iç mekanını ve manzarasını fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı. Soruşturmanın hedeflerinden olan ve mal varlıklarına el konulan Sıla Doğu, Boğaz manzaralı evini paylaşarak sosyal medyada konuşuldu.