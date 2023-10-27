Dilan Polat'ın neyi var neyi yok gidiyor: Şimdi de onlara el konuldu

Kara para aklama suçu ve vergi kaçırma iddialarıyla soruşturma başlatılırken MASAK tarafından yapılan araştırma sonrasında Polat çiftinin mal varlıklarına el konulduğu açıklandı.





Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Polat ailesine ait olan 15 şirkette arama gerçekleşmesi hakkında karar alınırken resmi belgelerde sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı üzerinden vergi usul kanunun uygulamama suçları gün yüzüne çıktı. Bunun beraber Polat çiftinin dijital eşyaları ele alınırken iş yerlerinde yapılan aramalarda birçok belge ve elektronik cihazlar incelemeye alındı.