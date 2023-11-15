Dilan ve Engin Polat çiftinin talebine mahkemeden jet karar

Polat ailesi hakkında resmi belge sahtecilikte kaynaklı suçlar işlenmesiyle mal varlığı değerini aklamaya vergi usul kanını uygulamama suçlarıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma haberi verildi. Dilan ve Engin Polat ile beraber 14 kişi şüpheli olarak cezaevine gönderildi.





10 gündür cezaevinde olan Polat ailesinin avukatı tutuklama kararıyla beraber harekete geçerek karara karşılık itirazda bulunuldu. Polatların avukatları İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu.

Hakim ve avukatlarıyla bu talebini olumsuz olarak sonuçlandırılırken talebine karşılık red geldi. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.