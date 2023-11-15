Dilan ve Engin Polat çiftinin talebine mahkemeden jet karar

Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklama, vergi kaçırma ve örgüt kurma suçlarından ötürü tutuklanmasıyla kritik gelişme yaşandı. Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluk için itiraz edilmesiyle karar verildi.

Dilan ve Engin Polat çiftinin talebine mahkemeden jet karar
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Polat ailesi hakkında resmi belge sahtecilikte kaynaklı suçlar işlenmesiyle mal varlığı değerini aklamaya vergi usul kanını uygulamama suçlarıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma haberi verildi. Dilan ve Engin Polat ile beraber 14 kişi şüpheli olarak cezaevine gönderildi.

Tutuklama kararı

10 gündür cezaevinde olan Polat ailesinin avukatı tutuklama kararıyla beraber harekete geçerek karara karşılık itirazda bulunuldu. Polatların avukatları İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu.

Hakim ve avukatlarıyla bu talebini olumsuz olarak sonuçlandırılırken talebine karşılık red geldi. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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