Dizisi final yapan Kıvanç Tatlıtuğ'dan olay karar! Hayranları bu kadarına inanamayacak

İki yıl önce dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, oğulları Kurt Efe'yi okutmak için İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınmayı planlıyor. 2022 doğumlu Kurt Efe'nin eğitimine odaklanan çiftin, benzer yol izleyen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çiftinden ilham aldıkları söyleniyor.





Çalışmalarına İstanbul'da devam eden çift, yılın büyük bölümünü Londra'da Kurt Efe ile birlikte geçirecekler.

Başak Dizer, geçtiğimiz hafta iş ortağı ve aynı zamanda yakın arkadaşı Deniz Marşan ile birlikte ev almak için Londra'ya gittiği konuşuluyor. Söylenenlere göre; Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol oynadığı dizinin final yapmasıyla birlikte çift taşınmak için harekete geçecek.





Tatlıtuğ çiftinin İstanbul'u tamamen terk etmeye niyeti olmadığı söylenirken İstanbul'da evlerini ve düzenini koruyacakları öğrenilen çift, yakın zamanda okul öncesi eğitim almaya başlayacak olan Kurt Efe'nin Londra'daki bir okula kaydının yapılacağı konuşuluyor.