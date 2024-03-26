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Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis

Ünlü model Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş ve yeğeni Emre Akkuş, karşılıksız çek iddiaları nedeniyle yargılandıkları davada, “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla hapis cezasına mahkum edildiler. Bu karar, iş dünyasında ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 20:25
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis

Ünlü iş insanı Uğur Akkuş ve yeğeni Emre Akkuş, karşılıksız çek iddiasıyla yargılandıkları davada "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hapis cezasına çarptırıldı. İddialara göre, bir alışveriş esnasında verdikleri karşılıksız çek nedeniyle mahkemeye çıkarılan ikili, 4 yıl 2 ay hapis ve 83 bin 320'şer lira para cezasına çarptırıldı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, savcılık sanıkların Orion Jv Havacılık firmasına 480 bin lira değerinde çek düzenlediklerini, ancak çekin karşılığının olmadığını belirtti. Savcılık, sanıkların ödeme yapmamak için hileli yollarla mahkeme kararı aldırdıklarını ve bu şekilde dolandırıcılık yaptıklarını iddia etti.

Sanıklar Uğur Akkuş ve Emre Akkuş, duruşmaya katılmadı. Duruşmada, avukatları hazır bulunurken, savcı müşteki Ramazan Gedik'in mağdur olduğunu ifade etti.

Sanıkların avukatı Ahmet Yıldız, müvekkilinin masumiyetini savunarak zararın giderilmesi için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını belirtti. Ayrıca, müvekkilinin imzasının taklit edildiğini öne sürdü ve müvekkilinin beraatini talep etti.

Karar oturumunda, mahkeme heyeti Uğur Akkuş ve Emre Akkuş'u "nitelikli dolandırıcılık" suçundan dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırdı ve her birine 83 bin 320 lira adli para cezası tahsis etti.

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