Ebru Şallı'ya cezaevi şoku: Eşi için yakalama kararı çıktı!

2019 yılında nikah masasına oturan Uğur Akkuş ve Ebru Şallı hakkında dolandırıcılık iddiaları yer alırken 4 sanık hakkında kripto para ticaretiyle iki kişinin 500 bin dolardan dolandırıldığı iddiası gündeme gelirken dolandırıcılık suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Abdullah Alkreish, Feyza Betül Köksal ve Ercan Eşkin ile tarafların avukatları katılırken, müşteki Ömer A. da duruşmada hazır olurken duruşmada savunma yapan Abdullah Alkreish, sanık Uğur Akkuş'la "Turan" isimli yazar olarak bildiği kişi aracılığıyla tanıştığını belirterek 23 Mayıs'ta Akkuş'la görüşmeler yaptığını açıkladı.





Sanık Feyza Betül Köksal da Ebru Şallı Akkuş'un aynı binada bulunan farklı işyerleri olurken marka koordinatörü olarak çalıştığını, olay günü sanık Akkuş'un muhasebecisinin olmamasıyla kendisini aradığında bankaya gitmesini istediğini belirtti. Sanık Köksal, olay hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını savundu. Akkuş'un avukatı Büşra Çilingir ise müvekkiline kendilerinin de kolay ulaşamadığını ifade ederken bir sonraki mahkeme gününde Akkuş'un da olacağının bilgisini verdi.

SAVCIDAN YAKALAMA KARARI

Maddi zararların giderilmesi adına avukat Çilingir, Haziran ayında sanıkların müştekilerinin anlaşmaya vardığı iddiası verilirken duruşmada yer alırken cumhuriyet savcısı, sanık Uğur Akkuş hakkında savunmasını dile getirerek ara karar olarak mahkeme heyeti, sanık Akkuş hakkında yakalama kararı verildi. Müşteki Ömer A.'nın davaya katılma isteğiyle beraber müşteki Anvar M.'nın duruşmaya zorla getirilmesine dair karar duruşmasında ertelemeye gidildi.