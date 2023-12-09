Ekranların sevilen ismi belediye başkanı adayı oluyor! TV kariyerine nokta koydu!

Ünlü televizyoncu ekranlara veda edip siyasete atılıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Ekranların sevilen ismi belediye başkanı adayı oluyor! TV kariyerine nokta koydu!
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Ünlü isim belediye başkanı adayı oluyor! Açıklamasını kendisi paylaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜNLÜ TELEVİZYONCU SİYASETE ATILIYOR

Ünlü televizyoncu Mesut Yar programını bitirirken ekranlara veda ettiğini ve Datça Belediye Başkanı aday adayı olduğunu duyurdu. Mesut Yar açıklamasında şu sözlere yer verdi; '1900'lerin sonunda bir arkeolog ve gazeteci olarak gittiğim Datça'da ondan 10 sene önce Can Yücel sayesinde bir kere daha gitmiştim. 

ünlü isim siyasete atılıyor

Can babanın vasiyeti, Datça'da daha mutlu bir hayat geçirmekti. 20 senesini Datça'da geçiren bir kardeşiniz olarak memleketin en ücra köşesini mutlu etmeye, farklı sözler söylemeye, mutlu ve mesut etmeye gidiyorum. Tarafım her daim doğru ve hakikattir. Tek kırmızı çizgim var o da bu ülkenin kurucu lideri ve kurucu ilkeleri. Başkumandan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk izinde 60 yaşına geliyorum ve hayatımı bu şekilde sürdürme sözünü babaanneme vermiştim.' 

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