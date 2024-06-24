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Elon Musk, Neuralink üst düzey yöneticisi Shivon Zilis ile olan ilişkisinden 12.kez baba oldu

Tesla, SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, Neuralink'te çalışan Shivon Zilis ile üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Musk'ın genişleyen ailesi ve çocuk sayısındaki artış gündemde.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 22:23
Elon Musk, Neuralink üst düzey yöneticisi Shivon Zilis ile olan ilişkisinden 12.kez baba oldu

ELON MUSK'IN YENİ BABA MUTLULUĞU

ABD'li milyarder girişimci Elon Musk, Neuralink şirketinde üst düzey yönetici olan Shivon Zilis ile üçüncü çocuğunu karşıladı. Musk'ın bu yeni baba mutluluğu, sosyal medyada ve teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Elon Musk ve Shivon Zilis'in bu yılın başlarında tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen üçüncü çocuklarını kucaklarına almaları, çiftin mutluluğunu artırdı. Zilis ve Musk'ın önceki ilişkilerinden dünyaya gelen ikiz çocukları bulunuyordu.

MUSK'IN TOPLAM ÇOCUK SAYISI 12'YE ULAŞTI

Elon Musk'ın toplam çocuk sayısı 12'ye ulaştı. Bu çocuklardan 9'u önceki eşleri Justine Wilson, Talulah Riley ve şarkıcı Grimes ile olan ilişkilerinden dünyaya gelmişti.

Elon Musk, geniş ailesiyle bilinir ve azalan nüfusu "medeniyetin karşı karşıya olduğu en büyük tehlike" olarak görmektedir. Musk'ın bu görüşü, çocuk sayısının artışıyla daha da dikkat çekici hale gelmektedir.

Musk'ın yeni baba olması, sosyal medyada ve teknoloji çevrelerinde çeşitli yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar bu büyük aile yapısını desteklerken, bazıları ise Musk'ın nüfus artışı konusundaki görüşlerine eleştiriler getirdi.

MUSK'IN TEKNOLOJİ DÜNYASINDAKİ ETKİSİ

Elon Musk, Tesla ve SpaceX gibi teknoloji devleriyle dünya çapında büyük bir etki yaratmaktadır. Aynı zamanda Twitter'ın sahibi olan Musk, yenilikçi projeleri ve genişleyen iş dünyasıyla adından sıkça söz ettirmektedir.

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