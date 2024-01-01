Eski futbolcu Gökhan Çıra'dan kötü haber!

Geçtiğimiz günlerde kara para aklama suçlamasıyla ortaya çıkan Gökhan Çıra, kaza geçirdi. Selin Ciğerci'nin eski eşi Çıra, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Gökhan Çıra milyon dolarlık aracının durumunu paylaştı.





Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra, geçtiğimiz günlerde kara para aklama suçlamalarıyla gündeme gelmişti. Gökhan Çıra son olarak kaza haberiyle gündeme gelmişti.

Çıra Sapanca yolunda trafik kazası geçirdi. Güvenlik için hastaneye giden Çıra'nın sağlık durumunun iyi olduğu ancak araçta sadece maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Kazada neredeyse ölümden dönen Çıra'nın milyonlarca lira değerindeki arabası ağır hasar gördü.

KAZADAN SONRA ARACININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Gökhan Çıra, sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.





"Beterin beteri var" diyerek aracının durumunu da paylaşan Gökhan Çıra, "Çok şükür ufak sıyrıklarla kurtulduk. Gözü olanın gözü çıksın. Bugün farkettim ki 1 saniyede ne olacağını kimse bilemez. Her şey gözümün önünden film şeridi gibi geçti' dedi.