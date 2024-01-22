Tuğba Büyüküstün'ün ikiz kızları yıllar sonra ortaya çıktı

Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak ile dünyaevine giren fakat bir süre sonra boşanma kararı alan Tuba Büyüküstün'ün bu evliliğinden Mayısa ve Toprak adını verdiği ikiz kızları oldu. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanana güzel oyuncu paylaşımlarıyla da sürekli kendinden bahsettiriyor.





Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak 2011'de evlenmiş ve 6 yıl sonra boşanmışlardı. Saylak - Büyüküstün çiftinin bu evlilikten Mayısa ve Toprak adında ikiz kızları oldu. Büyüküstün oyuncu, kızlarını gözlerden uzak bir şekilde büyütmek istese de bazen son hallerini de paylaşıyor. 2012 yılında dünyaya gelen ikiz kızlarını kamuoyundan uzakta büyütmeye çalışan Büyüküstün, iki kızının son fotoğraflarını paylaştı.





Ünlü oyuncu, son paylaşımında "Gurur duyuyorum. Sanki bugün benim doğum günüm gibi geliyor ama yanılmıyorsam, 12 yıl önce doğum yaptığım gün.. 12 yıl... İnanılmaz bir yolculuk. Aşk her yerde, her haliyle" notunu yazarken güxzel oyuncunun ikiz kızları yetişkin halleri ve annelerine benzerlikleri nedeniyle dikkat çekti.