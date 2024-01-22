Tuğba Büyüküstün'ün ikiz kızları yıllar sonra ortaya çıktı

Sosyal medya paylaşımları ile sürekli göz önünde olan Tuba Büyüküstün, ikiz olan kızları Toprak ve Mayısa ile birlikte bir fotoğraflarını yayınladı. Başarışı oyuncunun yine kendisi gibi oyuncu ve aynı zamanda yönetmen Onur Saylak ile olan evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızlarını görenler, "Tıpkı annelerine benziyorlar" yorumunu yaptı.

Tuğba Büyüküstün'ün ikiz kızları yıllar sonra ortaya çıktı
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Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak ile dünyaevine giren fakat bir süre sonra boşanma kararı alan Tuba Büyüküstün'ün bu evliliğinden Mayısa ve Toprak adını verdiği ikiz kızları oldu. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanana güzel oyuncu paylaşımlarıyla da sürekli kendinden bahsettiriyor.

Tuğba Büyüküstün'ün ikiz kızları yıllar sonra ortaya çıktı

Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak 2011'de evlenmiş ve 6 yıl sonra boşanmışlardı. Saylak - Büyüküstün çiftinin bu evlilikten Mayısa ve Toprak adında ikiz kızları oldu. Büyüküstün oyuncu, kızlarını gözlerden uzak bir şekilde büyütmek istese de bazen son hallerini de paylaşıyor. 2012 yılında dünyaya gelen ikiz kızlarını kamuoyundan uzakta büyütmeye çalışan Büyüküstün, iki kızının son fotoğraflarını paylaştı.

Tuğba Büyüküstün'ün ikiz kızları yıllar sonra ortaya çıktı

Ünlü oyuncu, son paylaşımında "Gurur duyuyorum. Sanki bugün benim doğum günüm gibi geliyor ama yanılmıyorsam, 12 yıl önce doğum yaptığım gün.. 12 yıl... İnanılmaz bir yolculuk. Aşk her yerde, her haliyle" notunu yazarken güxzel oyuncunun ikiz kızları yetişkin halleri ve annelerine benzerlikleri nedeniyle dikkat çekti.

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