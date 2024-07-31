Estetik güzeli ünlüler ortaya çıktı! Eski hallerini görünce tanıyamayacaksınız: Bambaşka biri oldular

Günümüzde beğenerek izlediğimiz birçok dizi, film ya da dinlediğimiz şarkıcıların, ilk ünlü oldukları zamandan bugüne kadar olan dönüşümleri oldukça şaşırtıcı. Kimi yüzünde yılların izlerini taşırken, kimisi de estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşuyor. İşte, ünlülerin doğal halleri ve estetik sonrası değişimleri...





TUĞÇE ÖZBUDAK



Bir dönem ekranların sevilen dizisi Adanalı'da Pınar karakterine hayat veren Tuğçe Özbudak'ın geçirdiği değişim herkesi şaşkına çeviriyor.

Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt, Selin Demiratar ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Adanalı dizisinde Pınar karakterini canlandıran Tuğçe Özbudak, geçirdiği büyük değişimle izleyicileri hayrete düşürüyor.

Güzel oyuncu sadece yüzüyle değil, aynı zamanda fiziğiyle de büyük bir değişim geçirdi. Tuğçe Özbudak, yeni görünümünü sosyal medya hesabında paylaştı.

Bikinili fotoğraflarından, vücuduna da estetik operasyonlar yaptırdığı anlaşılan Tuğçe Özbudak'ın bu paylaşımları yoğun ilgi gördü.







SILA TÜRKOĞLU

Ekranların sevilen yıldızı 25 yaşındaki Sıla Türkoğlu'nun gençlik dönemine ait bir fotoğrafının ortaya çıkmasıyla gündeme geldi. Sıla Türkoğlu'nun yüzündeki değişiklik, izleyicileri oldukça şaşırttı.





HİLAL ALTINBİLEK

Televizyon dünyasına ilk adım attığında ince kaşları, dolgun yanakları ve sivri çenesiyle izleyicilerin beğenisini kazanan Hilal Altınbilek, son projelerinde belirgin bir değişim sergiliyor. Hilal Altınbilek'in burnundaki, kaşlarındaki ve elmacık kemiklerindeki değişiklikler dikkatlerden kaçmıyor.





HADİSE

Ünlü şarkıcı Hadise'nin ilk popüler olduğu dönemden bu yana görünümünde büyük bir değişim var. Kariyerinin başlarında yuvarlak bir yüz hattına sahip olan Hadise, şu anda daha belirgin ve şekilli bir yüz hattına sahip.





DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Çukur dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesi edinen Dilan Çiçek Deniz'in, eski görünümünden eser kalmadı. Kaş, göz, burun, dudak, diş, yanak ve çene bölgesinde geçirdiği değişimlerle adeta başka biri haline gelen Dilan Çiçek Deniz'i, eski halini bilenler tanımakta zorlanıyor.