Fahriye Evcen'in Karavan kaprisi iddiasına Burak Özçivit'ten yanıt geldi!

Fahriye Evcen Karavan İstedi, Sette Telaş Yaşandı!

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, bir mobilya markasının reklam projesinde yer aldı. Çift, 2 yıllık reklam sözleşmesi için 80 milyon TL aldı.

Fahriye Evcen’in Karavan Talebi Sosyal Medyayı Salladı

Reklam çekimlerinin yapıldığı gün, Fahriye Evcen kendisine ayrılan kulis alanını yetersiz buldu. Ünlü oyuncu, daha konforlu bir karavan istedi. Bu istek, set ekibini zor duruma soktu. Fahriye Evcen’in karavan talebi, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun reklam için aldığı ücrete rağmen kapris yaptığını ve haksız olduğunu düşündü. Bazıları ise, Evcen’in isteğinin normal olduğunu ve kendisine saygı duyulması gerektiğini belirtti.

Fahriye Evcen Karavanı Bekledi, Çekimler Gecikti

Sette çıkan sorunun ardından, Fahriye Evcen’in istediği karavan sete ulaştırıldı. Oyuncu, karavan geldikten sonra çekimlere devam etti. Fahriye Evcen, yaşadığı olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Burak Özçivit’ten Eşi Fahriye Evcen Hakkında Açıklama

Eşi Burak Özçivit ile birlikte Katar’a giden ve reklam filmi çeken Fahriye Evcen’in karavan krizi yaşadığı iddia edildi.

Burak Özçivit, iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi:

İşte Burak Özçvit’in sözleri:

“Eşimle birlikte harika bir reklam yaptık. 3 gün boyunca çok eğlendik, çok güldük. Çocuklarımız da bizimleydi, biz de bütün ekibimizle bu güzelliği ve mutluluğu paylaştık. İddia diye ortaya atılan, bizimle hiç ilgisi olmayan karavan meselesi yüzünden çıkan asılsız haberlere artık dayanamıyoruz. Lütfen, lütfen bizim üzerimizden konuları saptırıp iddia diyerek haber yapmayı kesin.

Kamuoyuna saygılarımla. NOKTA”