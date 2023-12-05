Farah Zeynep Abdullah'ın Kızılcık Şerbeti'nden tek kuruş para almadığı ortaya çıktı!

Ünlü aktris Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz Cuma akşamı yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin özel bölümünde Dilruba karakteriyle karşımıza çıktı. Ancak, özellikle oyuncunun bu özel performansı için talep ettiği ücret konusu, eleştirilere neden oldu. Gold Film, konuyla ilgili olarak bir yazılı açıklama yaparak dikkat çeken ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.





Yapılan açıklamada, Farah Zeynep Abdullah'ın bu özel bölümdeki konuk performansı için herhangi bir ücret talep etmediği belirtildi. Şirket, basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, oyuncunun diziye duyduğu sevgi ve yapımcı Faruk Turgut ile olan dostluğu nedeniyle bu projeye gönüllü olarak katıldığını ifade etti. Açıklamada, Abdullah'ın bu destek nedeniyle Türk Eğitim Vakfı'na bir bağış yapıldığı da duyuruldu. Geniş bir izleyici kitlesine hitap eden 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosuna katkı sağlayan Farah Zeynep Abdullah'a teşekkürler sunuldu ve yapılan bağışın sosyal medyada olumlu yankı uyandırdığı görüldü.