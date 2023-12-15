Fenomen Eylül Öztürk sosyal medyadan resmen para basıyormuş!

Dilan Polat'ın gözaltına alınmasıyla birlikte, aynı çekimde yer aldığı diğer sosyal medya fenomenleri arasında bulunan Eylül Öztürk, bu olayın ardından soruşturma altına alındı. Özellikle Amerika'da sahip olduğu 10 evle dikkat çeken Öztürk'e, mülklerine el konulduğuna dair iddialar gündeme gelmişti. Fenomen, bu iddialara karşı çıkarak aylık gelirini paylaştı.

Eylül Öztürk, konuyla ilgili bir video paylaşarak, aylık kazancını detaylı bir şekilde takipçileriyle paylaştı. Günlük izlenme sayısının 816 bin olduğunu dile getiren Öztürk, her gün en az beş farklı markadan reklam teklifi aldığını ve bu tekliflere karar verme sürecinin tamamen kendisine ait olduğunu belirtti. Marka iş birliklerinde güvenilir bir figür olduğunu vurgulayan fenomen, kullanmadığı bir ürünü önermeme prensibine sadık kaldığını ve her zaman dürüst davrandığını savundu.

Ekonominin mevcut durumu ve emeklerin karşılığının alınamamasından duyduğu üzüntüyü izleyicilerle paylaşan Öztürk, "Bugün bir televizyon kanalından daha fazla izlenen bir kanalda olduğunuzda, karşınızda daha fazla sorumluluk ve baskı olduğunu hissediyorsunuz." şeklinde ifadeler kullandı.





Aylık gelirini paylaşma amacının, kendisine yöneltilen haksız suçlamalardan kurtulmak olduğunu belirten Eylül Öztürk, yaşadığı maddi sıkıntılar ve el konulan mal varlığına karşı çıkarak, izleyicilerden anlayış ve destek istedi. Videoda Amerika'daki evlerini nasıl edindiği sorularına açıklık getirmedi ve bu konuda başka bir açıklama yapmayı düşünmediğini belirtti.

Eylül Öztürk'ün yaptığı bu açıklama, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı ve izleyiciler arasında çeşitli yorumlara neden oldu. Fenomenin yaşadığı zorlu sürecin ilerleyen günlerde nasıl bir gelişme göstereceği ise büyük bir merak konusu haline geldi.





Kazançlarımı Paylaşmazsam Hırsızlıkla ve Para Aklamakla Anılacağım

"Uzun bir süredir bu meselede sessiz kalmıştım, ancak sizlerle aylık gelirimi açıklama kararı almış bulunuyorum. Eğer bir şeyler yapabilseydim keşke sizin için daha fazlasını yapabilseydim. Fakat bu durumu şimdi sizinle paylaşmam gerekiyor, aksi takdirde hırsızlıkla, kara para aklamakla ve benzeri suçlamalarla anılabileceğimi düşünüyorum. Zaten bu belgeleri devlete sunmuş durumdayım. Geçtiğimiz yılın aralık ayında bir e-ticaret platformuna 626 bin 490 kişiyi çekmişim ve bu kişilerden 21 bin 925 kişi alışveriş yapmış. Sadece bu işbirliklerinden 216 bin lira kazanmışım. Ayrıca bu platforma link vererek 1 milyon 127 bin lira ciro yaptırmışım ve bu şekilde 168 bin lira kazanmışım. Yani toplamda sadece o platformdan o ay içinde 384 bin 815 lira kazanmışım."

Mal varlıklarına el konulmuştu! Eylül Öztürk, hakkındaki iddialara aylık gelirini açıklayarak cevap verdi

Geçen Sene Kasım Ayında 2 Milyon TL Kazanmışım

"1-30 Kasım arasında tam 2 milyon 46 bin TL kazanmışım ve bu süreçte platforma 1 milyon 769 bin lira ciro yaptırmışım. 1-30 Eylül'de 1 milyon 88 bin TL kazanmışım. Bu sadece tek bir platformdan elde ettiğim gelir. 1-31 Temmuz'da 557 bin TL, 1-31 Ağustos'ta ise 603 bin 746 TL kazanmışım. Geldiğimiz nokta için içten bir özür diletme ihtiyacı hissediyorum. Bu şekilde anılmaktan dolayı duyduğum üzüntüyü belirtmek isterim. İçinde bulunduğum bu sistem ve insanların hayal bile edemediği bir yapı nedeniyle duyduğum üzüntüyü açıklamaktan çekinmiyorum. Ben bir televizyon kanalından daha fazla izleniyor ve bu sayede para kazanıyorum. Kimi insanlar dirseğine kadar bilezik takar, kimi kafasına dolar koyar... Herkesin para kazanma şekli kendine özeldir. Tüm e-ticaret platformlarından gelen kazançlarım belli, franchise şubelerimden aldığım cirolar belli, akademimizden gelir elde ediyoruz ve kendi markamızdan da para kazanıyoruz. Tüm bunlar belgeli ve evraklı bir şekilde mevcut. Ancak tüm bu gelirlerime rağmen, benim için para her zaman öncelikli olmadı. Hayatımın bir döneminde parasızlıkla mücadele ettim, şimdi ise parayla sınanıyorum."

Eylül Öztürk, geçtiğimiz yılın aralık ayında 1,5 milyon lira civarında bir kazanç elde ettiğini, kasım ayında ise 2 milyon TL'nin üzerinde gelir elde ettiğini belirtti. Bu açıklamalar, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırırken, Öztürk'ün gelecekteki gelişmeleri ise merak konusu oldu.