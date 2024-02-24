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Gökçe Kırgız Taner, eşinin hayranlarına rest çekti: ‘Mesaj atmayın, ağzınızı yırtarım!’

Gökçe Kırgız Taner, evlilik öncesi eşinin telefonunu değiştirdiğini ve kendisinin kontrol ettiğini söyledi. İzmir’in Tarkan’ı olan Yılmaz Taner’e hayran kalan kızlara da sert çıktı. Şarkıcının markası ise yasaklandı.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 11:06
Gökçe Kırgız Taner, eşinin hayranlarına rest çekti: ‘Mesaj atmayın, ağzınızı yırtarım!’

Gökçe Kırgız Taner’den hayranlarına uyarı: ‘Kocamın telefonunu ben kontrol ediyorum!’

Şarkıcı Gökçe Kırgız, 2021 yılının Şubat ayında Yılmaz Taner ile dünya evine girdi. Evlilik öncesi eşinin telefonunu ele geçirdiğini anlatan sanatçı, ‘Yılmaz, İzmir’in Tarkan’ı’ diyerek ilgi çekti. Kızlara da sert bir mesaj gönderdi.

‘Yılmaz’a iki şartım oldu’

Gökçe Kırgız Taner, YouTube’da yayınlanan ‘Selim Akar Sorarsa’ isimli programa katıldı. Programda evliliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, “Yılmaz’la evlenirken ona iki şartım oldu” dedi. ‘Birincisi telefonunu bana vereceksin’ dedim. Çünkü evlilik başka, sevgililik başka. ‘İkincisi de telefon numaranı değiştireceksin’ dedim. Çünkü Yılmaz, İzmir’in Tarkan’ı. Kendi gözümle şahit oldum. ‘Bu iş böyle yürümez arkadaş, dur bakalım’ dedim.

‘Ağzınızı parçalarım’

Gökçe Kırgız, “Yılmaz hiç itiraz etmeden telefonunu bana verdi, hâlâ da öyle. Onun telefonunun şifresi benim yüzüme tanımlı, benim telefonumun şifresi de ona tanımlı. Kızlar, mesaj atarken dikkat edin, ağzınızı parçalarım. Ben okuyorum mesajları, eşimle değil, benimle konuşuyorsunuz” diye konuştu.

‘GÖKÇE KIRGIZ’ MARKASI YASAKLANDI!

Gökçe Kırgız’ın asıl adı Merve Doğan. 2013 yılında resmen Gökçe Kırgız adını aldı. Ancak İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, ‘'Gökçe Kırgız' markasının eski adıyla Merve Doğan olan şarkıcı tarafından kullanımının durdurulmasına karar vermişti.

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