Gözler onu aramıştı! Seda Sayan cenazeye meğer bu yüzden katılmamış: Safiye Soyman yalnız kalmıştı...

Safiye Soyman'ın Oğlu Harun Akaröz'ün Cenazesinde Seda Sayan'ın Yokluğu Dikkat Çekti

Safiye Soyman’ın uzun yıllardır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden 47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz, geçtiğimiz cumartesi günü vefat etti. Soyman, oğlunu gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı.

Cenaze törenine katılmayan yakın arkadaşı Seda Sayan'ın yokluğu dikkat çekti. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, Seda Sayan eşiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyordu. Acı haberi aldıktan sonra Türkiye'ye dönmek için uçak bileti arayan Sayan, ancak bilet bulamadığı için cenazeye katılmak mümkün olmadı.



Seda Sayan, arkadaşını yalnız bırakmak zorunda kaldığı için büyük üzüntü yaşadığını belirtti. Sayan, "Burada dua göndermek dışında elimizden bir şey gelmiyor" şeklinde konuşarak, arkadaşına destek olamadığı için duyduğu üzüntüyü ifade etti. Sayan'ın cenaze törenine katılamamasının ardındaki sebep, bu zor dönemde Soyman ve ailesi tarafından anlaşıldı.