Gülden Karaböcek, 45 Yıllık Şarkısı Dilek Taşı’nı İki Kez Söyledi, şarkı'nın Anısını Anlattı

Gülden Karaböcek, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde duygusal bir konser verdi. Dilek Taşı şarkısının hikayesini anlattı, Ali Tekintüre’yi andı, Sürünüyorum şarkısıyla gözyaşlarına boğuldu. 2024 yılı için barış diledi.

Gülden Karaböcek, 45 Yıllık Şarkısı Dilek Taşı’nı İki Kez Söyledi, şarkı'nın Anısını Anlattı
Yayın Tarihi:

Gülden Karaböcek’ten Duygulandıran Konser

Gülden Karaböcek, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde hayranlarıyla buluştu. ‘Dilek Taşı’, ‘Sürünüyorum’, ‘Kırılsın Ellerim’, ‘Sen Evlisin’, ‘Ben Olmalıydım’ gibi sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, konserin ilk yarısında siyah ve gri, ikinci yarısında ise pembe renkli kostümler giydi. Dilek Taşı şarkısının film ve diziyle birlikte yeniden gündeme geldiğini belirten Karaböcek, bu şarkının hayatının dönüm noktası olduğunu söyledi. Hulki Saner’in isteğiyle film için bestelediği şarkının 45 yıldır her konserinde birkaç kez söyletildiğini ifade etti. Sanatçı, Dilek Taşı’nın söz yazarı Ali Tekintüre’nin kanserden vefat ettiğini hatırlatarak, sevenlerinden alkış istedi. Karaböcek, statlarda marş haline gelen Sürünüyorum şarkısından sonra Bizler de eski yaşlarda değiliz. Yakında gideriz diyerek duygusal bir an yaşadı.

Gülden Karaböcek, 45 Yıllık Şarkısı Dilek Taşı’nı İki Kez Söyledi, şarkı'nın Anısını Anlattı

Gülden Karaböcek, konser sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 2024 yılının barış dolu bir yıl olmasını diledi. Gazze’de, Ukrayna’da savaşın bitmesini, ölümlerin son bulmasını, çocukların ölmemesini istedi. Ben sadece dilek dileyebilirim, elimizden başka bir şey gelmiyor dedi.

Öne Çıkanlar
Manchester United maçına saatler kala kötü haber geldi Manchester United maçına saatler kala kötü haber geldi
Pastane Usulü Yormayan, Tadını da Damakta Bırakan Nefis Tatlı: Supangle! Pastane Usulü Yormayan, Tadını da Damakta Bırakan Nefis Tatlı: Supangle!
Ek MTV'ye ek avantaj geldi! Ödemesini yapana o tarihe kadar tamamen ücretsiz olacak Ek MTV'ye ek avantaj geldi! Ödemesini yapana o tarihe kadar tamamen ücretsiz olacak
Çok Okunanlar
Esra Ezmeci'ye gelen soru okuyanları bile utandırdı! Tam 8 erkekle birlikte... Soruyu kocası sordu! Esra Ezmeci'ye gelen soru okuyanları bile utandırdı! Tam 8 erkekle birlikte... Soruyu kocası sordu! Usta oyuncu Adile Naşit'in hayatı beyaz perdeye taşınıyor! Güldüren yüzümüzü bakın kim canlandıracak! Usta oyuncu Adile Naşit'in hayatı beyaz perdeye taşınıyor! Güldüren yüzümüzü bakın kim canlandıracak! Dilan Polat kankalarının başını yaktı! Fenomenlere peş peşe yasak geldi Dilan Polat kankalarının başını yaktı! Fenomenlere peş peşe yasak geldi Göğüslerini açıp TikTok yayını açan kadın kendini böyle savundu Göğüslerini açıp TikTok yayını açan kadın kendini böyle savundu Cansu Dere, Kenan İmirzalıoğlu ile Yeniden Bir Araya Gelme İhtimalini Açıkladı Cansu Dere, Kenan İmirzalıoğlu ile Yeniden Bir Araya Gelme İhtimalini Açıkladı