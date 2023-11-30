Gülden Karaböcek, 45 Yıllık Şarkısı Dilek Taşı’nı İki Kez Söyledi, şarkı'nın Anısını Anlattı

Gülden Karaböcek’ten Duygulandıran Konser

Gülden Karaböcek, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde hayranlarıyla buluştu. ‘Dilek Taşı’, ‘Sürünüyorum’, ‘Kırılsın Ellerim’, ‘Sen Evlisin’, ‘Ben Olmalıydım’ gibi sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, konserin ilk yarısında siyah ve gri, ikinci yarısında ise pembe renkli kostümler giydi. Dilek Taşı şarkısının film ve diziyle birlikte yeniden gündeme geldiğini belirten Karaböcek, bu şarkının hayatının dönüm noktası olduğunu söyledi. Hulki Saner’in isteğiyle film için bestelediği şarkının 45 yıldır her konserinde birkaç kez söyletildiğini ifade etti. Sanatçı, Dilek Taşı’nın söz yazarı Ali Tekintüre’nin kanserden vefat ettiğini hatırlatarak, sevenlerinden alkış istedi. Karaböcek, statlarda marş haline gelen Sürünüyorum şarkısından sonra Bizler de eski yaşlarda değiliz. Yakında gideriz diyerek duygusal bir an yaşadı.

Gülden Karaböcek, konser sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 2024 yılının barış dolu bir yıl olmasını diledi. Gazze’de, Ukrayna’da savaşın bitmesini, ölümlerin son bulmasını, çocukların ölmemesini istedi. Ben sadece dilek dileyebilirim, elimizden başka bir şey gelmiyor dedi.