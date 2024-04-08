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Gülse Birsel'den "Avrupa Yakası" açıklaması: "Avrupa Yakası geri dönüyor haberi palavra"

Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, "Avrupa Yakası" dizisinin geri döneceğine dair çıkan haberleri yalanladı. Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Avrupa Yakası geri dönüyor' haberi palavra." dedi.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 19:35
Gülse Birsel'den "Avrupa Yakası" açıklaması: "Avrupa Yakası geri dönüyor haberi palavra"

Gülse Birsel, 2009 yılında final yapan "Avrupa Yakası" dizisinin yeniden ekrana döneceği iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Birsel, "Avrupa Yakası geri dönüyor" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim" dedi.

Birsel'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "'Avrupa Yakası geri dönüyor' haberi palavra. Haberi uyduran bir de karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz filan uzuun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim."

avrupa

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