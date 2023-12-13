Hadise, 'Bebe' polemiğine son noktayı koydu

Son dönemde dikkat çeken dansları ve kıyafetleriyle sürekli adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz akşam Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda hayranlarıyla buluştu. Konserden hemen sonra sahne pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Hadise, paylaşımını "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım" başlığı ile yayınladı.





Hadise'nin konserinden bir gün önce aynı sahnede konser veren ünlü şarkıcı Ece Seçkin ise, Hadise'nin bu paylaşımının ardından bir meaaj paylaştı ve mesajında "Ezhel de 'Bebeler her bir b.ku biliyor, boşuna yapacaksın bize lolo' şeklinde ifadeler kullandı. Aleyna Tilki ile İrem Derici'nin de bu polemiğin içerisine dahil edildiği paylaşımlar sonrası Hadise, X'teki paylaşımıyla tartışmaya son verdi.





Hadise'nin ifadelerinin Aleyna Tilki ile İrem Derici'ye yönelik olduğu öne sürülürken Derici ayrıca kimseyle sohbet etmediğini söyledi.

Hadise, bu polemikler sonrası sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı kendi hesabından yaptığı açıklamasında hem Aleyna Tilki'yi, hem İrem Derici'yi, hem de Ece Seçin'i dinlemekten ve izlemekten keyif aldığını belirterek "Her birimiz başarılı bir kadınız ve kendi yolumuzu takip ediyoruz. Elbette düşüp kalktığımız zamanlar da olacaktır, onlar da oldu. Ama birbirimizi destekleyerek her zaman daha güçlü olacağız çünkü daha çok şarkı söyleyip dans edeceğiz" şeklinde ifadeler kullandı.



