Hazal Kaya yıllar sonra ekranlara dönüyor! Öyle bir partneri var ki... Ali Atay bile şaşıp kalacak!

HAzal Kaya 'dan beklenmedik hamle ... İşte detaylar.....

Hazal Kaya yıllar sonra ekranlara dönüyor! Öyle bir partneri var ki... Ali Atay bile şaşıp kalacak!
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HAZAL KAYA’DAN ŞOK DÖNÜŞ…

 TV EKRANLARINA GERİ Mİ DÖNECEK?

 Eşi Ali Atay ile evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra bir süre ekranlardan ayrı kalan Hazal Kaya yeniden ekran başına dönmeye hazırlanıyor. 

hazal kaya

Hamilelik döneminden bu yana oğlu ve ailesi ile vakit geçiren Hazal Kaya en son Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde oynamıştı. Hazal Kaya bu kez de kendisi gibi Ünlü oyuncu Alperen Duymaz ile aynı dizi de oynayacak. Duymaz ile dizi de partner olacak olan Kaya'nın yeni dizisi Alı-Kara şu an için merak uyandırmaya devam ediyor.

Bir Karga Seven Pictures, imzası olan 'Alı-Kara' dizisinde Hazal Kaya nın imzayı attığı da belirtiliyor.

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