IF Wedding Fashion İzmir 19: Gelinlik ve Abiye Defileleri İzmir’i Büyüledi

IF Wedding Fashion İzmir-19'da 203 katılımcı, ünlü mankenlerin yer aldığı görkemli defileler ve yeni sezon koleksiyonları sektörün dikkatini çekti.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 11:52
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 11:58
IF Wedding Fashion İzmir 19: Gelinlik ve Abiye Defileleri İzmir’i Büyüledi

IF Wedding Fashion İzmir 19: Gelinlik ve Abiye Defileleri İzmir’i Büyüledi

IF Wedding Fashion İzmir - 19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, ticari görüşmelerin yanı sıra düzenlenen görkemli defilelerle İzmir’i moda dünyasının odağı haline getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde düzenlenen fuarda; Türkiye’nin 11 şehrinden ve sekiz ülkeden gelen gelinlik, damatlık, abiye, aksesuar ve çocuk giyim ürün gruplarından 203 katılımcı yer alıyor.

Podyumda Yeni Sezon Trendleri

Fuar süresince gerçekleştirilen defileler, sektörün yeni sezon trendlerini gözler önüne serdi. Etkinliğin ikinci gününde özel oluşturulan defile alanında yapılan gösteriler, sektör profesyonelleri ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Koleksiyonlarda estetik, zarafet ve yenilikçi tasarım anlayışı ön plana çıktı.

Ünlü Mankenlerden Görkemli Gösteri

Tasarımcı Erkan Yılmaz imzalı World of the Fashion karma defilesi, Türkiye’nin tanınmış mankenlerini aynı podyumda buluşturdu. Güzide Duran, Özge Ulusoy, Demet Şener, Ece Gürsel, Wilma Elles, Ivana Sert, Gizem Özdilli, Simge Tertemiz, Özlem Yıldız ve Rönesans Model Ajans mankenlerinin yer aldığı defilenin koreografisini Akif Örük üstlendi. Erkan Yılmaz, bu buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Böyle bir fuarı düzenledikleri, bize sağladıkları bu imkanlar için İZFAŞ’a ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum" dedi.

Wilma Elles ve Oğlu

Defile sonrası röportajlarda modeller, podyumda rekabetten uzak, dayanışma ve ekip ruhuyla hareket ettiklerini vurguladı. Ünlü oyuncu ve manken Wilma Elles fuara minik oğlu Leon Mirza ile katıldı. Defile sonrasında kuliste uyuyan bebeğiyle ilgilenen Elles, podyum performansıyla da izleyicilerin beğenisini kazandı.

Elegance Fashion Show ve Altı Marka

Günün ikinci büyük gösterisi Elegance Fashion Show Serkan ve Gökhan Duman koreografisinde sahnelendi. Altı markanın yer aldığı defilede toplam 62 parçadan oluşan gelinlik ve abiye koleksiyonları podyuma taşındı. Dans gösterileriyle zenginleştirilen etkinliğin sunuculuğunu yapan Özge Ulusoy, Ivana Sert, Ece Gürsel ve Wilma Elles ile birlikte podyuma çıktı; defile sektör profesyonelleri ve ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.

Duman Koreografili Karma Defile ve Oğuz’un Değerlendirmesi

Wedding Style tarafından, Duman Ajans organizasyonu ile Serkan ve Gökhan Duman’ın koreografisinde düzenlenen karma defilede; 15 firmanın hazırladığı 75 parçadan oluşan gelinlik, damatlık ve abiye koleksiyonları podyuma taşındı. Nalan Oğuz (Wedding Style Dergisi yayıncısı), IF Wedding Fashion İzmir’in uluslararası niteliğiyle dünya fuarları arasında özel bir konuma sahip olduğunu belirterek, çok sayıda markanın aynı podyumda buluşmasının sektör açısından önemli bir sinerji oluşturduğunu vurguladı. Oğuz, fuarın markaların yurt içi ve yurt dışından gelen alıcılarla doğrudan temas kurmasına olanak sağladığını söyledi.

IF WEDDİNG FASHİON İZMİR-19. GELİNLİK, DAMATLIK VE ABİYE GİYİM FUARI, TİCARİ BULUŞMALARIN YANI...

IF WEDDİNG FASHİON İZMİR-19. GELİNLİK, DAMATLIK VE ABİYE GİYİM FUARI, TİCARİ BULUŞMALARIN YANI SIRA YENİ SEZON KOLEKSİYONLARININ SERGİLENDİĞİ GÖRKEMLİ DEFİLELERLE İZMİR'İ MODA DÜNYASININ ODAĞINA TAŞIYOR.

IF WEDDİNG FASHİON İZMİR-19. GELİNLİK, DAMATLIK VE ABİYE GİYİM FUARI, TİCARİ BULUŞMALARIN YANI...

Yazar
EDİTÖR

Pelin Yılmaz

5 yıllık deneyimli. Cemiyet hayatı, dizi oyuncuları ve sosyal medya fenomenlerinin gündemini takip eder. Özel röportajlar konusunda yeteneklidir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IF Wedding Fashion İzmir 19: Gelinlik ve Abiye Defileleri İzmir’i Büyüledi
2
Nilüfer, Simge Sağın ve Bengü Beker’in konser programı açıklandı
3
Gülden Karaböcek Edirne’de Hayranlarıyla Buluştu
4
Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar Göreve Başladı
5
Bedia Akartürk ve Gökhan Güney Samsun'da Buluştu: Türküyle Taçlandı
6
Hikmet Doruk'tan 'Seninle Biz İkimiz' — Alp Arslan'ın Yeni Aşk Şarkısı
7
Görme Engelli Sanatçı İsmail Barış: Sazı Ensede Tersten Çalıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları