IF Wedding Fashion İzmir 19: Gelinlik ve Abiye Defileleri İzmir’i Büyüledi

IF Wedding Fashion İzmir - 19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, ticari görüşmelerin yanı sıra düzenlenen görkemli defilelerle İzmir’i moda dünyasının odağı haline getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde düzenlenen fuarda; Türkiye’nin 11 şehrinden ve sekiz ülkeden gelen gelinlik, damatlık, abiye, aksesuar ve çocuk giyim ürün gruplarından 203 katılımcı yer alıyor.

Podyumda Yeni Sezon Trendleri

Fuar süresince gerçekleştirilen defileler, sektörün yeni sezon trendlerini gözler önüne serdi. Etkinliğin ikinci gününde özel oluşturulan defile alanında yapılan gösteriler, sektör profesyonelleri ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Koleksiyonlarda estetik, zarafet ve yenilikçi tasarım anlayışı ön plana çıktı.

Ünlü Mankenlerden Görkemli Gösteri

Tasarımcı Erkan Yılmaz imzalı World of the Fashion karma defilesi, Türkiye’nin tanınmış mankenlerini aynı podyumda buluşturdu. Güzide Duran, Özge Ulusoy, Demet Şener, Ece Gürsel, Wilma Elles, Ivana Sert, Gizem Özdilli, Simge Tertemiz, Özlem Yıldız ve Rönesans Model Ajans mankenlerinin yer aldığı defilenin koreografisini Akif Örük üstlendi. Erkan Yılmaz, bu buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Böyle bir fuarı düzenledikleri, bize sağladıkları bu imkanlar için İZFAŞ’a ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum" dedi.

Wilma Elles ve Oğlu

Defile sonrası röportajlarda modeller, podyumda rekabetten uzak, dayanışma ve ekip ruhuyla hareket ettiklerini vurguladı. Ünlü oyuncu ve manken Wilma Elles fuara minik oğlu Leon Mirza ile katıldı. Defile sonrasında kuliste uyuyan bebeğiyle ilgilenen Elles, podyum performansıyla da izleyicilerin beğenisini kazandı.

Elegance Fashion Show ve Altı Marka

Günün ikinci büyük gösterisi Elegance Fashion Show Serkan ve Gökhan Duman koreografisinde sahnelendi. Altı markanın yer aldığı defilede toplam 62 parçadan oluşan gelinlik ve abiye koleksiyonları podyuma taşındı. Dans gösterileriyle zenginleştirilen etkinliğin sunuculuğunu yapan Özge Ulusoy, Ivana Sert, Ece Gürsel ve Wilma Elles ile birlikte podyuma çıktı; defile sektör profesyonelleri ve ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.

Duman Koreografili Karma Defile ve Oğuz’un Değerlendirmesi

Wedding Style tarafından, Duman Ajans organizasyonu ile Serkan ve Gökhan Duman’ın koreografisinde düzenlenen karma defilede; 15 firmanın hazırladığı 75 parçadan oluşan gelinlik, damatlık ve abiye koleksiyonları podyuma taşındı. Nalan Oğuz (Wedding Style Dergisi yayıncısı), IF Wedding Fashion İzmir’in uluslararası niteliğiyle dünya fuarları arasında özel bir konuma sahip olduğunu belirterek, çok sayıda markanın aynı podyumda buluşmasının sektör açısından önemli bir sinerji oluşturduğunu vurguladı. Oğuz, fuarın markaların yurt içi ve yurt dışından gelen alıcılarla doğrudan temas kurmasına olanak sağladığını söyledi.

