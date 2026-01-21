Nilüfer, Simge Sağın ve Bengü Beker’in konser programı açıklandı

Nilüfer, Simge Sağın ve Bengü Beker’in konser tarihleri ve bilet bilgileri Biletinial tarafından duyuruldu; turne ve Jolly Joker performansları belli oldu.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:50
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:50
Nilüfer, Simge Sağın ve Bengü Beker’in konser programı açıklandı

Nilüfer, Simge Sağın ve Bengü Beker’in konser programı açıklandı

Pop müziğin sevilen isimleri Nilüfer, Simge Sağın ve Bengü Beker hayranlarıyla buluşuyor. Bilet satışları ve program detayları Biletinial tarafından açıklandı.

Simge Sağın — "Anlatasım Var" turnesi

Simge Sağın, "Anlatasım Var" turnesi kapsamında şu sahnelerde yer alacak: 30 Ocak İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi, 1 Şubat Antalya Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi, 7 Şubat Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi ve 8 Şubat Ankara CSO ADA Ana Salon.

Bengü Beker — Jolly Joker serisi

Bengü Beker, Jolly Joker konserleri kapsamında dinleyicilerle buluşacak. Sanatçı, 21 Ocak Vadistanbul, 28 Ocak Ankara, 7 Şubat Kocaeli ve 13 Şubat Bursa Jolly Joker sahnelerinde performans sergileyecek. Söz konusu konserler için "bir alana bir bedava" kampanyası uygulanacak.

Nilüfer — Zorlu PSM konseri

Türk pop müziğinin usta ismi Nilüfer, 1 Nisan tarihinde İstanbul Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sahne alacak.

Biletler Biletinial’dan temin edilebilecek.

NİLÜFER

NİLÜFER

BENGÜ BEKER

Yazar
EDİTÖR

Kaan Yılmaz

4 yıldır yaz sezonlarında Ege kıyılarındaki ünlü akınını, kışın ise kültür-sanat etkinliklerini ve vizyondaki filmleri haberleştirir. Görsel seçimi ve galeri oluşturma konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nilüfer, Simge Sağın ve Bengü Beker’in konser programı açıklandı
2
Gülden Karaböcek Edirne’de Hayranlarıyla Buluştu
3
Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar Göreve Başladı
4
Bedia Akartürk ve Gökhan Güney Samsun'da Buluştu: Türküyle Taçlandı
5
Hikmet Doruk'tan 'Seninle Biz İkimiz' — Alp Arslan'ın Yeni Aşk Şarkısı
6
Görme Engelli Sanatçı İsmail Barış: Sazı Ensede Tersten Çalıyor
7
Uludağ'da Yılbaşı 2026'da Gecenin Yıldızı: Yaşlı Teyzenin Dansı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları