Nilüfer, Simge Sağın ve Bengü Beker’in konser programı açıklandı

Pop müziğin sevilen isimleri Nilüfer, Simge Sağın ve Bengü Beker hayranlarıyla buluşuyor. Bilet satışları ve program detayları Biletinial tarafından açıklandı.

Simge Sağın — "Anlatasım Var" turnesi

Simge Sağın, "Anlatasım Var" turnesi kapsamında şu sahnelerde yer alacak: 30 Ocak İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi, 1 Şubat Antalya Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi, 7 Şubat Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi ve 8 Şubat Ankara CSO ADA Ana Salon.

Bengü Beker — Jolly Joker serisi

Bengü Beker, Jolly Joker konserleri kapsamında dinleyicilerle buluşacak. Sanatçı, 21 Ocak Vadistanbul, 28 Ocak Ankara, 7 Şubat Kocaeli ve 13 Şubat Bursa Jolly Joker sahnelerinde performans sergileyecek. Söz konusu konserler için "bir alana bir bedava" kampanyası uygulanacak.

Nilüfer — Zorlu PSM konseri

Türk pop müziğinin usta ismi Nilüfer, 1 Nisan tarihinde İstanbul Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sahne alacak.

Biletler Biletinial’dan temin edilebilecek.

NİLÜFER