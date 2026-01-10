Hikmet Doruk'tan 'Seninle Biz İkimiz' — Alp Arslan'ın Yeni Aşk Şarkısı

Denizlili besteci Hikmet Doruk'un "Seninle biz ikimiz" adlı şarkısı, TRT sanatçısı Alp Arslan tarafından seslendirilecek; romantik parça çiftlerin favorisi olmaya aday.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 08:28
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 08:28
Hikmet Doruk'tan 'Seninle Biz İkimiz' — Alp Arslan'ın Yeni Aşk Şarkısı

Denizlili besteciden yürek ısıtan yeni şarkı: "Seninle biz ikimiz"

DENİZLİ (İHA) – Denizlili ünlü besteci Hikmet Doruk tarafından sözleri ve müziği yazılan "Seninle biz ikimiz" adlı şarkı, sevgi ve bağlılık temasıyla dikkat çekiyor. Eser, birbirlerine sevgiyle bağlı çiftlerin favori parçası olmaya aday gösteriliyor.

Şarkının sözü ve müziği, Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Kumavşarı Mahallesi doğumlu olan besteci Hikmet Doruk tarafından hazırlandı. Eser, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük beğeni topladı.

Alp Arslan yorumlarıyla konuşuluyor

Müzik otoritelerince yaşayan en büyük Türk Sanat Müziği erkek seslerinden kabul edilen TRT sanatçısı Alp Arslan, bu romantik aşk şarkısıyla dinleyicilerin gönlünü fethetmeye hazırlanıyor. Parça, özel günlerde ilk dans şarkısı olarak tercih edilebilecek bir romantik atmosfer sunuyor.

Sanatçıdan yapay zekâ eleştirisi

Alp Arslan, yapay zekâ ile üretilen müziklere ilişkin görüşlerini de paylaştı: "Gelişen teknoloji ile müzik yapmak da çok kolay oldu. Tabi yapılana müzik derseniz. İnsan ruhunun verdiği duygudan uzak, içinde gerçek yaşanmışlık hissi olmayan mekanik tınıları müzik olarak tanımlamak ne kadar doğru olabilir ki? Mekanik ritimlere uydurulan sözler, bilgisayar destekli enstrümantal sesler. Bu tarz şarkılar gerçek duygulara sahip şarkıların değerini daha da artıracaktır".

"Seninle biz ikimiz", hem Hikmet Doruk’un bestecilik yeteneğini hem de Alp Arslan’ın yorumu ile romantik müzik sevenlerin dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Pelin Yılmaz

5 yıllık deneyimli. Cemiyet hayatı, dizi oyuncuları ve sosyal medya fenomenlerinin gündemini takip eder. Özel röportajlar konusunda yeteneklidir.

