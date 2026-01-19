Bedia Akartürk ve Gökhan Güney Samsun'da Buluştu: Türküyle Taçlandı

Bedia Akartürk ile Gökhan Güney, yıllar sonra Samsun FBM Tıp Merkezi'nde karşılaşıp türkü söyleyerek duygusal bir buluşma gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:58
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 10:13
Bedia Akartürk ile Gökhan Güney, yıllar sonra Samsun'da karşılaştı. Spontane gelişen bu an, iki usta sanatçının türkü söyleyerek taçlandırdığı duygusal bir buluşmaya dönüştü.

Buluşmanın detayları

Yıllar önce bir turnede birlikte sahne alan iki usta isim, aradan geçen uzun zamanın ardından yollarının Samsun'da kesişmesiyle anlamlı bir buluşma yaşadı. Karşılaşma Samsun FBM Tıp Merkezi'nde gerçekleşti ve sanatçılar, o anı türkü söyleyerek birbirlerine sarılarak paylaştı.

"En son yıllar önce bir turnede birlikte sahne almışlardı. Yıllar sonra yolları Samsun’da kesişti. Samsun FBM’de misafirimiz oldular. Spontane gelişen bu buluşma anı gerçekten görülmeye değerdi. Bu iki efsane isim, benim hayatımda da çok özel bir yere sahip. Tarihe not düşmek adına, bu çok özel iki insanın buluşmasından kısa bir kesiti paylaşıma değer buldum. Allah sizlere sağlıklı ve güzel ömürler versin ve hep hayatımızda olun" dedi.

