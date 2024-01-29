İnci Taneleri dizisinin o sahnesine şikayet yağdı

Pavyon sahneleriyle gündeme oturan İnci Taneleri dizisinin o sahnesine binlerce şikayet yağdı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN O BÖLÜMÜNE ŞİKAYET YAĞDI

Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle ekranlara gelen İnci Taneleri dizisinin pavyon sahnelerine Ankara Seymenler Kulübü Derneği tepki göstermişti. Pavyon sahnelerinin genç kızlara kötü örnek olduğu iddiasıyla Dernek Başkanı Şerafettin Demir RTÜK şikayeti yaptıklarını paylaştı. Yılmaz Erdoğan tarafından kaleme alınan ve başrolünde de usta oyuncunun yer aldığı dizi Perşembe akşamı seyircisiyle buluştu. İlk bölümüyle izlenme rekorları kıran dizi totalde 8.84, AB'de 9.59, ABC1'de 10.74 reyting rekoru kırarak zirvedeki yerini aldı.





Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü'nün pavyonda çalışan Dilber karakterine hayat vermesi dizinin fragmanıyla da milyonlarca insanın ilgisini çekmişti. Yılmaz Erdoğan ise hapishaneden yeni çıkan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Azem karakterini canlandırıyor. Dilber'in dansları sonrasında sosyal medyada pavyon dansı da bir akım haline dönüştü. Mil Diyanet Sendikası pavyon sahneleriyle ilgili RTÜK şikayetlerini oluşturdu ve suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Sendika konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından şu açıklamaları yaptı; 'Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinde müstehcen pavyon sahneleri büyük tepki gördü. Pavyon sahneleri ve danslar sizde hiç utanma yok mu dedirtiyor. Dizinin yayından kalkması için harekete geçerek RTÜK başvurularımızı yaptık.'