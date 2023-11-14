Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'dan kötü haber: Hastalığını açıkladı

Türk sinemasının önemli isimlerinden birisi olan Erdal Özyağcılar Puhu TV’de izlenme rekorları kıran Şahsiyet dizisine dahil oldu ama bu dizi ünlü oyuncuyu sağlığından etti .Detaylar haberimizde…







ŞAHSİYET'İN YILDIZI ERDAL ÖZYAĞCILAR HEYECANDAN HASTA OLDU! "HAYATIM ALT ÜST OLDU"

Polisiye ve dram türlerini konu alan Şahsiyet dizisinin ilk sezonu 2018 yılında yayınlandı. Dizinin ikinci sezonuna Haluk Bilginer, Cansu Dere ve Şebnem Bozoklu'yla birlikte ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar katıldı. 13 Kasım'da ikinci sezonu yayınlanacak olan Şahsiyet ‘in galasında konuşan Özyağcılar, bağırsak enfeksiyonu geçirdiğini açıkladı.

Yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı Ay Yapım dizisinin yeni sezonu 13 Kasım'da yayınlanacak. İlk bölümü Puhu TV'de yayınlanan Şahsiyet dizisinin ikinci sezonu Gain'de yayınlanacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın verdiği bilgiye göre, yeni vizyona giren Şahsiyet dizisinin yeni oyuncularından Erdal Özyağcılar, filme aşırı heyecanlandığı için bağırsak hastalığına yakalandığını söyledi.

Erdal Özyağcılar, 13 Kasım'da Gain'de izleyiciyle buluşacak olan Şahsiyet dizisinde intikam peşinde koşan oldukça etkili bir karaktere hayat veriyor. Özyağcılar dizide intikam almak için ülkesine dönen Kader olarak izleyici karşısına çıkacak.

"HAYATIM ALT ÜST OLDU"

Dizinin galasında büyük heyecan yaşayan Özyağcılar, şunları söyledi: “3 ay boyunca hayatım alt üst oldu. Şahsiyet'ten teklif geldi. Hakan Günday'ın senaryosu geldi ve çok şaşırdım. Daha sonra ağrılarım başladı. Ne yapacağım, ne edeceğim diye. Halukçuğum zaten ilk sezonda döktürmüş, ne yapacağım oğlum ben dedim. Biz Onur’la (Saylak) 2 saat konuştuk. Beni rahatlattı, hiç merak etme dedi. Gece uyumamalar başladı. Sağ olsun bana çok yardımcı oldu” dedi.

"3 GÜNDÜR HASTAYIM"

İlk defa oynacağı bir dizi için bu kadar heyecanlandığını söyleyen Özyağcılar, “Telaşeli bir 3 ay geçirdim. Bir de ben sadece tiyatro oyunlarının prömiyerlerinde bir bağırsak enfeksiyonu geçiririm. Heyecandan 3 gündür aynı hastalıktayım. İlk defa bir dizide yaşıyorum. Röportaj yaparken üç dört beş defa müsaade isteyeceğim durum zaten kötü. Siz rahatlayın, bir de ben rahatlayayım…” ifadelerini kullandı.