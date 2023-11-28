Seray Özkan Kimdir? Yabani Dizisinin Yıldızı

1998 doğumlu oyuncu Seray Özkan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezundur. Oyuncu şu anda FOX TV’nin yeni dizisi Yabani’de Çağla karakterini canlandırmaktadır.

Seray Özkan Kimdir? Yabani Dizisinin Yıldızı
Yayın Tarihi:

Seray Özkan Kimdir?

Seray Özkan, genç ve başarılı bir oyuncudur. 1998 yılında İstanbul’da doğan Seray Özkan, kısa sürede dikkat çeken performansları ile seyircinin beğenisini kazanmıştır. Şu anda FOX TV’nin yeni dizisi Yabani'de Çağla karakterini canlandırmaktadır. Seray Özkan hakkında merak edilenler, biyografisi ile ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır.

Seray Özkan Kimdir? Yabani Dizisinin Yıldızı

Seray Özkan’ın Biyografisi ve Kariyeri

Seray Özkan, 1998 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde almış ve 2020 yılında mezun olmuştur. Oyunculuk eğitimi aldığı dönemde çeşitli tiyatro oyunlarında sahne almıştır. Tiyatro deneyimi olan Seray Özkan, FOX TV’nin yeni dizisi Yabani'de Çağla karakterini oynamaktadır. Çağla, dizide Alaz’ın ikiz kardeşidir. Seray Özkan, henüz herhangi bir oyunculuk ödülü kazanmamıştır, ancak genç yaşına rağmen yetenekli performansları ile dikkat çekmektedir.

Öne Çıkanlar
Gözü yükseklerde olana Pegasus'tan iş ilanı! KPSS'siz en az ilkokul mezunları başvurabilecek Gözü yükseklerde olana Pegasus'tan iş ilanı! KPSS'siz en az ilkokul mezunları başvurabilecek
1 kg siyah çayı indirimli gören markete koşacak! Market siyah çayda indirim düğmesine bastı 1 kg siyah çayı indirimli gören markete koşacak! Market siyah çayda indirim düğmesine bastı
İstanbul Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Esenyurt ve o ilçelere kötü haber! Mumları hazırlayın, elektrikler kesilecek! İstanbul Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Esenyurt ve o ilçelere kötü haber! Mumları hazırlayın, elektrikler kesilecek!
Çok Okunanlar
Sosyal medya fenomeni terör örgütü üyeliğinden tutuklandı! Para savurduğu videolar gündem olmuştu Sosyal medya fenomeni terör örgütü üyeliğinden tutuklandı! Para savurduğu videolar gündem olmuştu Hadise: Sahnede Fırlattığım Yüzük O Değildi Hadise: Sahnede Fırlattığım Yüzük O Değildi Dilan Polat’tan İsmail Saymaz’a çarpıcı mektup: Dışarıdaki hayatımla buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var Dilan Polat’tan İsmail Saymaz’a çarpıcı mektup: Dışarıdaki hayatımla buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var Mehmet Ali Erbil ve Alisa Nasya yeniden aşk mı yaşıyor? Tarabya’da yakalanan ikiliden ilginç tepki! Mehmet Ali Erbil ve Alisa Nasya yeniden aşk mı yaşıyor? Tarabya’da yakalanan ikiliden ilginç tepki! Seçil Erzan’ın Eski Sevgilisinden Şok İtiraf: Fatih Terim’in Avukatıyla Ayrılık Nedeni Seçil Erzan’ın Eski Sevgilisinden Şok İtiraf: Fatih Terim’in Avukatıyla Ayrılık Nedeni