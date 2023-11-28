Seray Özkan Kimdir? Yabani Dizisinin Yıldızı

Seray Özkan Kimdir?

Seray Özkan, genç ve başarılı bir oyuncudur. 1998 yılında İstanbul’da doğan Seray Özkan, kısa sürede dikkat çeken performansları ile seyircinin beğenisini kazanmıştır. Şu anda FOX TV’nin yeni dizisi Yabani'de Çağla karakterini canlandırmaktadır. Seray Özkan hakkında merak edilenler, biyografisi ile ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır.

Seray Özkan’ın Biyografisi ve Kariyeri

Seray Özkan, 1998 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde almış ve 2020 yılında mezun olmuştur. Oyunculuk eğitimi aldığı dönemde çeşitli tiyatro oyunlarında sahne almıştır. Tiyatro deneyimi olan Seray Özkan, FOX TV’nin yeni dizisi Yabani'de Çağla karakterini oynamaktadır. Çağla, dizide Alaz’ın ikiz kardeşidir. Seray Özkan, henüz herhangi bir oyunculuk ödülü kazanmamıştır, ancak genç yaşına rağmen yetenekli performansları ile dikkat çekmektedir.