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Milyonları ağlatan pembe dizi oyuncusu hayata gözlerini yumdu! Ünlü oyuncunun hayatı huzur evinde bitti

Avustralyalı dizi oyuncusu Brian Wenzel, 94 yaşında vefat etti.

Yayın Tarihi: 12.05.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 16:20
Milyonları ağlatan pembe dizi oyuncusu hayata gözlerini yumdu! Ünlü oyuncunun hayatı huzur evinde bitti

“A Country Practice” adlı Avustralya yapımı popüler pembe dizideki performansıyla ün kazanan Brian Wenzel, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. National World haber ajansının bildirdiğine göre, Wenzel Adelaide şehrindeki bir yaşlı bakım evinde yaşamını yitirdi.

Brian Wenzel, 95. doğum gününe sadece birkaç hafta kala hayatını kaybetti. “A Country Practice” dizisindeki Frank Gilroy rolüyle hafızalarda yer edinmişti ve En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Gümüş Logie ödülünün sahibi olmuştu.

BRİAN WENZEL

Menajeri Jennifer Hennessey, üzücü haberi teyit etti ve yaptığı açıklamada, “Avustralya’nın sevgili aktörü Brian Wenzel’ı derin bir hüzünle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Wenzel, oyunculuk yeteneğinin yanı sıra zekası ve mizah duygusuyla da öne çıkıyor ve çok sayıda nesil tarafından seviliyordu.

1981’den 1993’e kadar “A Country Practice” dizisinde 12 yıl süresince ekranlarda yer aldı. 60 yıllık uzun kariyeri boyunca “Neighbours”, “Rover Live”, “The Young Doctors” ve “Matlock Police” gibi dizilerde de rol alarak izleyiciyle buluştu.

1929 yılında Güney Avustralya’da dünyaya gelen Wenzel, 17 yaşında bir komedi tiyatrosunda sahne alarak sanat hayatına adım attı. Kariyeri boyunca “The Off Angry Shot” ve “Alison’ın Doğum Günü” gibi filmlerde de performans sergiledi.

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