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Yalı Çapkını’ndan çarşafların altındaki kadın şok geçirtti! Güzelliği karşısında herkes hayran kaldı

Yalı Çapkını dizisindeki çarşaflı kadının gerçek hali görenleri büyülüyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.05.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 22:03
Yalı Çapkını’ndan çarşafların altındaki kadın şok geçirtti! Güzelliği karşısında herkes hayran kaldı

Diziye yeni giren o karakter güzelliğiyle büyülüyor! Bakın çarşaflı kadın aslında kimmiş! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ YENİ KARAKTER

Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakterinin seneler önce yaptıklarından dolayı intikam almak için gelen Mezide karakteri son bölümde Seyran'a epey büyük işkence yapmıştı. Akın ile beraber Seyran'ı kaçıran ve büyük işkenceler yapan Mezide karakterini İlkay Kayku canlandırıyormuş. İlkay Kayku'nun gerçek halini görenler ise güzelliğiyle büyüleniyor! İşte bakın İlkay Kayku'nun gerçek hayattaki hali;

ilkay kayku gerçek hali

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