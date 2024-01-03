İsmail Hacıoğlu aradığı aşkı yine eskilerde buldu

İsmail Hacıoğlu'nun yeni yıla eski eşine geri dönerek girdiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun 2020 yılında tek celsede boşandığı Duygu Kumarki ile barışması ve dudak dudağa poz vermeleri sosyal medyada olay yarattı. Çiftin İsmail Hacıoğlu'nun ihaneti nedeniyle boşandığı öne sürülmüştü..

İsmail Hacıoğlu aradığı aşkı yine eskilerde buldu
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Son dönemde 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' adlı sinema filminde rol alan İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatı da gündeme geliyor. Bir süre önce ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz'den ayrılan İsmail Hacıoğlu, 2020'de tek celsede boşandığı Duygu Kumarki ile tekrar barıştığı öğrenildi.

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki

2016'da evlenen ve 2020 yılında boşanan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki, 2024 yılına birlikte girdiler. Hacıoğlu ve Kumarki'nin sosyal medya hesaplarından yayınladıkları dudak dudağa fotoğrafları dikkat çekiyor.

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki

Duygu Kumarki daha öncesinde eski eşine "Dilin başka bir şey deyince ellerimizi sırtına koyduğumuz için çok mutluyum. Doğum günün kutlu olsun. Ailenle birlikte nice mutlu yıllar dilerim. Seni her zaman çok sevdim ve her zaman da seveceğim" şeklinde bir mesaj paylaşmıştı.

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki

Magazin gündeminde çiftin İsmail Hacıoğlu'nun ihanetinde dolayı boşandıkları konuşuluyordu.

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