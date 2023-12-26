Gelinim Olur Musun programıyla ünlenmişti! Tülin'le Caner'in Tülin'in son halini görenler tanıyamadı!

"Gelinim Olur Musun?" programının eski yarışmacılarından Tülin Koca'nın mevcut durumu, sosyal medyada oldukça şaşırtıcı bir etki yarattı. Zaman içindeki değişimi inceleyen kullanıcılar, "Yıllar hiç geçmemiş gibi" şeklinde çeşitli yorumlar yaparak dikkat çektiler. Tülin Koca, önceki yıllarda Caner Toygar ile yaşadığı büyük aşk ve "Benimle Evlenir Misin?" yarışmasıyla ön plana çıkmıştı. Bu ikilinin bir araya gelmesi, o dönemde birçok kişinin heyecanla beklediği bir olaydı.

2000'li yılların başlarındaki evlilik, gelin, kaynana yarışmalarının en unutulmaz çiftlerinden biri olan Tülin ve Caner'in hikayesi, o dönemin en çok konuşulan konularından biriydi. Ancak, Caner Toygar'ın sonraki yıllarda şöhret yolunda beklediği ilgiyi bulamayarak bir süre ara vermesine rağmen, şu anda Esra Erol'un programında muhabir olarak görev yapıyor ve evlilik yaşantısını sürdürüyor.





Tülin Koca ise güzellikleriyle dikkat çeken ve "Benimle Evlenir Misin?" programının sevilen gelin adaylarından biriydi. Ancak, son zamanlarda televizyon ekranlarında pek görünmeyen Tülin, eski popülerliğini aratıyor gibi görünüyor. Programdan sonra Seda Sayan'ın programında gelin adayı ve yorumcusu olarak yer alan Tülin Koca, zaman içinde adeta unutulmuş gibi görünüyor.

Caner Toygar'ın Esra Erol'un programına dönüşüyle birlikte, Tülin Koca da bir süre Seda Sayan'ın programında yer almıştı. Ancak, şu anda tekrar ortalardan kaybolmuş durumda. Caner Toygar geçtiğimiz aylarda evlenirken, nikah şahitliklerini Esra Erol ve eşi Ali Özbir yapmıştı.





İşte bir zamanlar büyük bir aşkla anılan ve Türkiye'nin tanıdığı 'Benimle Evlenir Misin?' programının çifti Tülin ve Caner'in yıllar sonra ortaya çıkan son halleri, izleyiciler arasında geniş bir tartışma konusu haline gelmiş durumda. Tülin Koca'nın mevcut durumu, sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılanmış ve geniş bir tartışma konusu olmuştur.