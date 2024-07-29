Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kadir Ezildi'nin babası yıllar sonra ortaya çıktı! Mesleği herkesi şaşırttı: Kimse o isim olduğuna inanamadı

Ev temizliğinin vazgeçilmez ismi Kadir Ezildi'nin özel hayatına dair yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde nişanlanan Ezildi'nin, uzun yıllardır kimliğini gizlediği babası Mehmet Ezildi, sosyal medyada yaptığı paylaşımla şaşırttı. Babasının bu açıklaması, sevenlerini duygulandırdı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 18:03
Kadir Ezildi'nin babası yıllar sonra ortaya çıktı! Mesleği herkesi şaşırttı: Kimse o isim olduğuna inanamadı

Ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi, son dönemde kişisel hayatına dair yaşananlarla sık sık konuşuluyor.

Kadir Ezildi, geçtiğimiz hafta nişanlanmasıyla gündeme geldi. Gamze Türkmen ile dünya evine girmeye hazırlanan çift, görkemli törenleriyle sosyal medyada konuşuldu.

Kadir Ezildi'nin Gizli Düğünü ve Babasının Açıklaması

Kadir Ezildi

Kadir Ezildi'nin Erzurum'da Düğünü

Kadir Ezildi, geçtiğimiz hafta Erzurum'da ailesiyle birlikte düzenlenen törenle gizlice nişanlanmıştı. Ezildi ve nişanlısı Türkmen törende beyaz elbiseler giydi. Törenin ardından Kadir Ezildi bel fıtığı nedeniyle ameliyata alındı. Ameliyat sonrası anestezinin etkisiyle hemen kendine gelemeyen Ezildi, nişanlısının adını duyunca "özledim" diye mırıldanınca tartışma konusu oldu.

Kadir Ezildi

Kadir Ezildi'nin Babası Ünlü Plastik Cerrah Mehmet Ezildi Olduğu Ortaya Çıktı

Yıllar önce kendilerini terk eden Kadir Ezildi'nin babasının ünlü plastik cerrah Mehmet Ezildi olduğu ortaya çıktı. Yıllar önce ailesini terk ettiği için eleştirilen Mehmet Ezildi isyan etti. Kendisi hakkında yapılan yorumlara tepki gösteren Mehmet Ezildi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin nedeni oğlum Kadir Ezildi'ye zarar vermemektir. Ayrıca hakkımda bilgi sahibi olmayıp, hakaret içerikli mesaj atan ve yorum yapanlarla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır."

İLGİLİ HABERLER

Hükümetten yeni zam onayı! Ağustos’ta maaşlar en az 6.808 TL artacak

Milli Emlak’ta 78.000 TL’ye arsa satışı için son 2 gün! O şehirdekiler yaşadı

Covid-19 kabusu geri döndü! Bu sefer daha beter yayılıyor: Belirtilere dikkat!

Resimdeki gizli huniyi dünya üzerindeki insanların sadece yüzde 10'u 7 saniyede bulabiliyor! Şimdi kendini test et

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Seda Sayandan şok itiraf! Eşiyle neler yaşamış inanamayacaksınız
2
Seray Özkan Kimdir? Yabani Dizisinin Yıldızı
3
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'dan kötü haber: Hastalığını açıkladı
4
Beyazıt Öztürk'ün eski aşkı ifşa oldu! Sır gibi sakladığı isim bakın kim çıktı!
5
Yalı Çapkını’ndan çarşafların altındaki kadın şok geçirtti! Güzelliği karşısında herkes hayran kaldı
6
Milyonları ağlatan pembe dizi oyuncusu hayata gözlerini yumdu! Ünlü oyuncunun hayatı huzur evinde bitti
7
2000'li yılların sevilen yüzüydü! Çocuk oyuncu hayatını kaybetti

Covid-19 kabusu geri döndü! Bu sefer daha beter yayılıyor: Belirtilere dikkat!

Demir depolarını fulleyen besin! İbrahim Saraçoğlu bizzat önerdi: Her kaşığında şifa var

Milli Emlak’ta 78.000 TL’ye arsa satışı için son 2 gün! O şehirdekiler yaşadı

Kadir Ezildi'nin babası yıllar sonra ortaya çıktı! Mesleği herkesi şaşırttı: Kimse o isim olduğuna inanamadı

Şart yok! O banka yakınını davet edene 10 bin lira ödeme yapacak!

EYT'yi kaçırıp üzülüne iyi haber geldi! 2000 ve sonrası sigortalılar için erken emeklilik müjdesi

Emeklileri Denizbank'a koşturacak kampanya! Tek başvuru yetiyor: Geri ödemesiz 12.000 TL verilecek

Yarın BİM’de 5 kilo yoğurt ile süt ürünlerinde büyük indirimler!

O bankadan müşterilene görülmemiş kampanya! Tak diye 500 TL indirim

Taşıt kredilerinde yeni dönem 11 ödeme planı oluşturuldu!

Resimdeki gizli huniyi dünya üzerindeki insanların sadece yüzde 10'u 7 saniyede bulabiliyor! Şimdi kendini test et

Hükümetten yeni zam onayı! Ağustos’ta maaşlar en az 6.808 TL artacak