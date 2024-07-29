Kadir Ezildi'nin babası yıllar sonra ortaya çıktı! Mesleği herkesi şaşırttı: Kimse o isim olduğuna inanamadı

Ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi, son dönemde kişisel hayatına dair yaşananlarla sık sık konuşuluyor.

Kadir Ezildi, geçtiğimiz hafta nişanlanmasıyla gündeme geldi. Gamze Türkmen ile dünya evine girmeye hazırlanan çift, görkemli törenleriyle sosyal medyada konuşuldu.

Kadir Ezildi'nin Gizli Düğünü ve Babasının Açıklaması





Kadir Ezildi'nin Erzurum'da Düğünü

Kadir Ezildi, geçtiğimiz hafta Erzurum'da ailesiyle birlikte düzenlenen törenle gizlice nişanlanmıştı. Ezildi ve nişanlısı Türkmen törende beyaz elbiseler giydi. Törenin ardından Kadir Ezildi bel fıtığı nedeniyle ameliyata alındı. Ameliyat sonrası anestezinin etkisiyle hemen kendine gelemeyen Ezildi, nişanlısının adını duyunca "özledim" diye mırıldanınca tartışma konusu oldu.





Kadir Ezildi'nin Babası Ünlü Plastik Cerrah Mehmet Ezildi Olduğu Ortaya Çıktı

Yıllar önce kendilerini terk eden Kadir Ezildi'nin babasının ünlü plastik cerrah Mehmet Ezildi olduğu ortaya çıktı. Yıllar önce ailesini terk ettiği için eleştirilen Mehmet Ezildi isyan etti. Kendisi hakkında yapılan yorumlara tepki gösteren Mehmet Ezildi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin nedeni oğlum Kadir Ezildi'ye zarar vermemektir. Ayrıca hakkımda bilgi sahibi olmayıp, hakaret içerikli mesaj atan ve yorum yapanlarla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır."