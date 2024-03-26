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Kadir İnanır'ın son durumu: uyandırma çalışmaları başarılı olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili güncel bilgileri paylaştı. Bakan Koca, İnanır'ın entübe halinin devam ettiğini ve uyandırma çalışmalarının başarılı olmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 21:57
Kadir İnanır'ın son durumu: uyandırma çalışmaları başarılı olmadı

Türkiye'nin ünlü sinema sanatçısı Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında beklenen açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri kamuoyuyla paylaştı. İnanır, 24 Mart Pazar günü Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kadir İnanır'ın Durumu Halen Kritik

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, Kadir İnanır'ın durumunun hala kritik olduğunu belirtti. Bakan Koca, İnanır'ın entübe edilmiş durumunun devam ettiğini ve uyandırma denemelerinin şu ana kadar başarılı olmadığını ifade etti.

Kadir İnanır'ın 24 Mart Pazar günü hastaneye kaldırılmasının ardından tedavi sürecinin devam ettiğini vurgulayan Bakan Koca, İnanır'ın beyin damarındaki tıkanıklığın açılmasının ardından yoğun bakıma alındığını hatırlattı.

Bakan Koca, yapılan tıbbi müdahalelere rağmen İnanır'ın halen entübe edilmiş durumda olduğunu ve vücudunun uyandırmaya henüz hazır olmadığını belirtti. Ancak, İnanır'ın motor hareketlerinin başladığını ve genel durumunun iyileşme eğiliminde olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadir İnanır'a yapılan tedavinin yoğun bakımda devam ettiğini ve uyandırma sürecinin halen devam ettiğini ifade etti. Bakan Koca, İnanır'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti ve kamuoyunu bilgilendirdiği için teşekkür etti.

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