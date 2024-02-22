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Kemal Doğulu’dan Kadir Doğulu itirafı: “Onunla sadece kan bağım var”

Kemal Doğulu, kardeşi Kadir Doğulu ile arasının bozuk olduğunu, onunla arkadaş olmadığını, annesinin tarafsız kaldığını, Kadir’in hiçbir kadını aldatmadığını ve miras konusunun olmadığını söyledi.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 14:58
Kemal Doğulu’dan Kadir Doğulu itirafı: “Onunla sadece kan bağım var”

Kemal Doğulu, kardeşi Kadir Doğulu hakkında konuştu

Muhabir Online kanalı muhabirleri, Kemal Doğulu ile yaptığı röportajda, ünlü kardeşi Kadir Doğulu ile arasındaki ilişkiyi sordu:

Kemal Doğulu: “Kardeşi olarak doğduk ama arkadaş olmak zorunda değiliz”

Muhabir: Kardeş bağınız nasıl? Kadir Bey’i duyunca neden uzak duruyorsunuz? Aranızdaki sorunlar çözüldü mü?

Kemal Doğulu: Sen bu işe yeni mi girdin? Geçen yaz yaptığım açıklamayı duymadın mı? Onunla sadece kan bağım var. Siz ne biliyorsanız, ben de onu biliyorum. Tabii ki bunun nedenleri var. O nedenleri o biliyor, ben biliyorum, ailem biliyor. Ama başka kimsenin bilmesine gerek yok. Evet, kardeşimizi seçemiyoruz. Bu bir mecburiyet. Ama insanlar arkadaşlarını seçebilir. Arkadaşlarından kardeş edinebilir. Kan bağım olan herkesle akraba saymıyorum. Üzgünüm, ama bu sadece birinci derece değil, bütün akrabalarım için geçerli. Kan bağı var diye arkadaş olunmuyor maalesef. Evet, resmi olarak kardeşiz. Ama bu arkadaş olmamızı gerektirmez. Biz de arkadaş değiliz, bunu açıkça söylüyorum. Ben diğer kardeşlerimle hem kardeş hem arkadaşım, ama onunla öyle değil.

Kemal Doğulu’dan Kadir Doğulu itirafı: “Onunla sadece kan bağım var”

Kemal Doğulu: “Annem İsviçre, o hiç bulaşmıyor”

Muhabir: Peki anne baba bu duruma ne diyor?

Kemal Doğulu: Babam 2013’te vefat etti, biliyorsunuz. Annem ise tarafsız bölge, Annem İsviçre gibi. O hiç karıştırmıyoruz kendi aramızdaki işlere. 

Kemal Doğulu: “Kadir hiçbir kadını aldatmadı”

Muhabir: Son olarak, Kadir Doğulu’nun Neslihan Atagül’ü aldatma iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadir Bey aldatan taraf oldu mu?

Kemal Doğulu: Kadir hayatındaki hiçbir kadını aldatmadı, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, onu sadece kan bağı olarak görüyorum. Adeta reddetmiş gibiyim ama yiğidi öldür hakkını ver. Ben kardeşimi doğduğu günden beri tanıyorum. Hayatına giren hiçbir kadını aldatmadı. Neslihan’ı da aldatmadı. Aldatma olayı tamamen yalan.

Muhabir: Peki, ortaya bir miras konusu çıksa ne yapacaksınız?

Kemal Doğulu: Sesli güldüm, ne mirası arkadaşım? Biz babam rahmetli olduğunda borçlarını ödemek için hesaplarımızı kapattık. Reddi miras yaptık, öyle bir miras falan yok. Ha, miras varsa bir soyadımız var. Onu da ben yarattım, teşekkür ederim.

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